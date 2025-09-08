БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЗАПАЗЕНИ

България ще има трима представители във финалната фаза на Евробаскет

от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:05 мин.
Спорт
Запази

1/4-финалите от надпреварата започват утре, 9 септември.

мартин хорозов венцислав великов получиха наряди мачове топ шампионската лига баскетбол
Слушай новината

Българско присъствие не липсва и във финалната фаза на Евробаскет 2025, съобщава родната федерация. Съдиите Мартин Хорозов и Венцислав Великов вече взеха дейно участие в груповата фаза и на 1/8-финалите, докато Елеонора Рангелова влезе в ролята на комисар в първите два етапа от шампионата на Стария континент.

Работата на Хорозов и Великов бе оценена високо. Двамата са сред 25-те рефери, които ще отговарят за спазването на правилата по време на мачовете до края на елиминациите от турнира.

Признание получи и Рангелова. Бившата националка ще бъде един от четиримата комисари, които ще бъдат на секретарската маса по време на оставащите срещи от Евробаскет 2025.

1/4-финалите от надпреварата започват утре, 9 септември, с двубоите Турция - Полша от 17:00 часа и Литва - Гърция от 21:00. На 10 септември са мачовете Финландия - Грузия от 17:00 часа и Германия - Словения от 21:00.

#Евробаскет 2025 за мъже #Елеонора Рангелова #Венцислав Великов #Мартин Хорозов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

