България спечели четвърта квота в сноуборда за Зимните олимпийски игри

България спечели четвърта квота за Олимпийските игри в Милано и Кортина д'Ампецо в сноуборда. Александър Кръшняк завърши на втора позиция в паралелния слалом в Бад Гащайн (Австрия) и спечели право на участие на Игрите в Италия.

Председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева поздрави Кръшняк за първия му финал в стартовете за Големия кристален глобус, както и за предстоящото му участие на олимпийските игри.

"Още една квота за България на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина 2026! Тази вечер Александър Кръшняк завърши втори в паралелния слалом от Световната купа по сноуборд в Бад Гащайн, Австрия. Страхотен успех и първи подиум в най-авторитетната надпревара за още една млада звезда на българския и световен сноуборд. Поздравления за отбора ни, който демонстрира класа броени дни преди старта на Милано-Кортина 2026!", написа Лечева в профила си в социалната мрежа Фейсбук.

До момента с квоти за Зимните олимпийски игри в сноуборда бяха Радослав Янков и Тервел Замфиров при мъжете, както и Малена Замфирова при жените.