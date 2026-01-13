БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Историческо постижение: Александър Кръшняк е втори в...
Чете се за: 01:57 мин.
Изборното законодателство: Как ще гласуваме през пролетта...
Чете се за: 06:42 мин.
БНБ няма да възстановява стойността на надраскани и...
Чете се за: 04:45 мин.
Нова блокада: Гръцките фермери спряха движението през...
Чете се за: 00:50 мин.
Най-студеното утро от началото на зимата отчитат от НИМХ...
Чете се за: 00:57 мин.
Президентът Румен Радев обяви кога връчва втория мандат
Чете се за: 00:37 мин.

България спечели четвърта квота в сноуборда за Зимните олимпийски игри

Чете се за: 01:27 мин.
Спорт
Александър Кръшняк спечели право на участие на Игрите в Милано и Кортина д'Ампецо.

Александър Кръшняк
Снимка: БГНЕС
България спечели четвърта квота за Олимпийските игри в Милано и Кортина д'Ампецо в сноуборда. Александър Кръшняк завърши на втора позиция в паралелния слалом в Бад Гащайн (Австрия) и спечели право на участие на Игрите в Италия.

Председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева поздрави Кръшняк за първия му финал в стартовете за Големия кристален глобус, както и за предстоящото му участие на олимпийските игри.

"Още една квота за България на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина 2026! Тази вечер Александър Кръшняк завърши втори в паралелния слалом от Световната купа по сноуборд в Бад Гащайн, Австрия. Страхотен успех и първи подиум в най-авторитетната надпревара за още една млада звезда на българския и световен сноуборд. Поздравления за отбора ни, който демонстрира класа броени дни преди старта на Милано-Кортина 2026!", написа Лечева в профила си в социалната мрежа Фейсбук.

До момента с квоти за Зимните олимпийски игри в сноуборда бяха Радослав Янков и Тервел Замфиров при мъжете, както и Малена Замфирова при жените.

