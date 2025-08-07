БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Съдът пусна на свобода срещу 10 000 лв. насилника на Дебора
Чете се за: 00:45 мин.
Съдът потвърди: Подпалвачът от Велико Търново остава за...
Чете се за: 02:00 мин.
Четвърти ден продължава борбата с огнената стихия в Сакар
Чете се за: 01:42 мин.

България стартира с тежка загуба на световното по волейбол за жени до 21 г.

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 02:00 мин.
Спорт
Вторият мач е срещу тима на Тунис утре, 8 август, от 16 часа.

Български национален отбор по волейбол за жени до 21 г.
Снимка: bgvolleyball.com
Националният отбор на България по волейбол за жени до 21 години започна със загуба от Бразилия с 0:3 (12:25, 18:25, 19:25) участието си на световното първенство в Индонезия.

Тимът на Драган Нешич започна смутено мача и позволи на фаворита да поведе с 3:0 още след първите разигравания. Разликата набъбна до 10:3, а в един момент бе и 24:10, преди Селесао да затвори с лекота първата част при 25:12.

Вторият гейм бе по-оспорван, но съперникът постоянно поддържаше разлика от три-четири точки в резултата. "Лъвиците" се доближиха максимално при 11:12 и успяха да изравнят - 17:17. До края на гейма обаче България взе само точка срещу 8 за латиноамериканките.

В третата част имаше надежда и тимът на Нешич поведе с 6:2. Бразилия обаче направи пет поредни точки, с което и обрат. Все пак имаше интрига до 17:15 за бразилките. Разликата за последно се намали до една точка за съперника, но последните три отново бяха за фаворита в групата - 25:19.

Бразилия имаше предимство при абсолютно всички показатели - в атака, при асовете, при блокадите, при грешките на съперника.

За нашия тим най-резултатна бе диагоналът Ива Дудова с 14 точки - 13 от атака и една блокада, капитанката Виктория Коева завърши с 5, а Кая Николова и Елена Коларова добавиха по 4.

Най-резултатна в мача бе бразилката Елена със 17 точки, Алине Маестро помогна с 11.

Вторият мач на България е срещу тима на Тунис утре, 8 август, от 16 часа. В нашата група "D" са още отборите на Чили, Тайланд и Япония, като първите четири се класират за осминафиналите на турнира.

#световно първенство по волейбол за жени под 21 години в Индонезия 2025 г. #Български национален отбор по волейбол за жени до 21 години

