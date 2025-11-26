БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Антикорупционната комисия разследва мащабна схема за...
Чете се за: 00:47 мин.
Тежко остава състоянието на 7-годишното дете след...
Чете се за: 02:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

България става ключов участник в глобалното наблюдение на океаните

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:32 мин.
Деца
Запази
големият айсберг света носи южния океан
Слушай новината

България е сред активните държави, които помагат за световното наблюдение на океаните, показва нов доклад за Глобалната система за наблюдение на океана (GOOS). Нашият принос идва от учени от Института по океанология към БАН, Софийския университет и Националния институт по метеорология и хидрология, съобщават от МОН.

Страната ни поддържа мрежа от специални Argo буйове в Черно море. Част от тях имат биогеохимични сензори, които събират данни за състоянието на морето и за това как климатичните промени влияят върху него. Тази информация влиза в международните системи Euro-Argo и GOOS, което прави България важен участник в глобалния мониторинг на океаните.

МОН подпомага участието ни в тези проекти, като финансира модерната научна инфраструктура за морски изследвания в рамките на Националната пътна карта. Благодарение на това българските учени могат да разширяват наблюденията си, да работят с най-новите технологии и да участват в ключови международни научни инициативи.

България допринася и за по-доброто разбиране на процесите в Черно море, за развитието на прогностични модели и системи за ранно предупреждение, както и за укрепване на националния капацитет в морските науки.

Последвайте ни

ТОП 24

Николай Попов: Камионът, който уби Сияна, не е под охрана, разхожда се както си иска
1
Николай Попов: Камионът, който уби Сияна, не е под охрана, разхожда...
ЕК: През 2026 България е изложена на риск от неспазване на фискалната рамка на ЕС
2
ЕК: През 2026 България е изложена на риск от неспазване на...
Украйна одобри план за мир с Русия
3
Украйна одобри план за мир с Русия
Отнеха децата на семейството-отшелници, загърбили цивилизацията и избрали гората
4
Отнеха децата на семейството-отшелници, загърбили цивилизацията и...
Поредна трагедия на пътя: Загина семейство, от АПИ заявиха, че второкласният път е в добро състояние
5
Поредна трагедия на пътя: Загина семейство, от АПИ заявиха, че...
Росен Желязков: Границите на Украйна не могат да бъдат променяни със сила
6
Росен Желязков: Границите на Украйна не могат да бъдат променяни...

Най-четени

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни самолети заради руски дрон
2
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни...
Дъжд и сняг в неделя
3
Дъжд и сняг в неделя
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
4
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското село Поповица
5
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското...
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)
6
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно...

Още от: У нас

Ученици от Перник превръщат класически картини в попарт
Ученици от Перник превръщат класически картини в попарт
Българско дуо стана световен шампион по бийтбокс Българско дуо стана световен шампион по бийтбокс
Чете се за: 00:45 мин.
Правителството отпуска близо 2,7 млн. лева за училищни програми и стипендии Правителството отпуска близо 2,7 млн. лева за училищни програми и стипендии
Чете се за: 00:50 мин.
25 ноември – Международен ден за премахване на насилието срещу жени 25 ноември – Международен ден за премахване на насилието срещу жени
Чете се за: 00:40 мин.
Новините 25.11.2025 г. Новините 25.11.2025 г.
Чете се за: 04:55 мин.
Софийският университет отбеляза деня на своя патрон Св. Климент Охридски Софийският университет отбеляза деня на своя патрон Св. Климент Охридски
Чете се за: 00:55 мин.

Водещи новини

Тежко остава състоянието на 7-годишното дете след жестоката катастрофа край Пловдив
Тежко остава състоянието на 7-годишното дете след жестоката...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Антикорупционната комисия разследва мащабна схема за имотни измами и пране на пари, свързана с партия "Величие" Антикорупционната комисия разследва мащабна схема за имотни измами и пране на пари, свързана с партия "Величие"
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
18 души са ранени при нападение срещу Запорожие 18 души са ранени при нападение срещу Запорожие
Чете се за: 00:37 мин.
По света
МС окончателно се очаква да одобри коледните добавки за пенсионерите МС окончателно се очаква да одобри коледните добавки за пенсионерите
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
В Гърция обявиха червен код за опасност от интензивни валежи
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Мирният план за Украйна: Пратеници на Тръмп пристигат в Киев и Москва
Чете се за: 01:00 мин.
По света
На второ четене: Бюджетите на НЗОК и ДОО ще се обсъдят във...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Задържаха 28-годишен рецидивист, укривал се от затворническа...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ