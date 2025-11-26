България става ключов участник в глобалното наблюдение на океаните

България е сред активните държави, които помагат за световното наблюдение на океаните, показва нов доклад за Глобалната система за наблюдение на океана (GOOS). Нашият принос идва от учени от Института по океанология към БАН, Софийския университет и Националния институт по метеорология и хидрология, съобщават от МОН.

Страната ни поддържа мрежа от специални Argo буйове в Черно море. Част от тях имат биогеохимични сензори, които събират данни за състоянието на морето и за това как климатичните промени влияят върху него. Тази информация влиза в международните системи Euro-Argo и GOOS, което прави България важен участник в глобалния мониторинг на океаните.

МОН подпомага участието ни в тези проекти, като финансира модерната научна инфраструктура за морски изследвания в рамките на Националната пътна карта. Благодарение на това българските учени могат да разширяват наблюденията си, да работят с най-новите технологии и да участват в ключови международни научни инициативи.

България допринася и за по-доброто разбиране на процесите в Черно море, за развитието на прогностични модели и системи за ранно предупреждение, както и за укрепване на националния капацитет в морските науки.