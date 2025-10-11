БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
България светна в зелено в името на живота

Тази вечер емблематични сгради и места в цялата страна – от Народното събрание до древни крепости и общински сгради – светнаха в зелено, цвета на донорството и надеждата.

Инициативата е част от Европейския ден на донорството и трансплантацията на органи, организиран от Съвета на Европа, и цели да привлече вниманието към една от най-благородните каузи – спасяването на човешки животи.

Зеленият цвят символизира новото начало и втория шанс, а осветените сгради напомниха, че всеки може да стане герой, като дари шанс за живот на друг човек.

