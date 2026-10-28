България U15 отпадна от битката за титлата след драма с дузпи срещу Еквадор

Националният отбор на България до 15 години отпадна от битката за титлата на световното първенство и фестивал на ФИФА в Баку, след като загуби от Еквадор с 2:3 след изпълнение на дузпи в 1/16-финалите. Редовното време завърши при равенство 1:1, а голът за българския тим беше дело на Даниел Рангелов.

Възпитаниците на Петър Карачоров изиграха силен двубой, в който създадоха редица голови положения и имаха игрово превъзходство. При една от атаките на българския състав топката срещна и гредата, но националите така и не успяха да стигнат до победно попадение.

Така срещата беше решена след изпълнение на дузпи, при които футболистите на Еквадор се оказаха по-точни и продължиха напред.

Поражението сложи край на серията от четири поредни победи на България в груповата фаза. Въпреки отпадането от основния поток за титлата младите национали остават в надпреварата и ще се борят за разпределението на местата от 17-о до 32-ро.

Следващият съперник на България ще бъде Уелс, който също загуби след дузпи от Испания. Двубоят между двата отбора е насрочен за днес, 28 октомври, от 18:45 часа българско време на комплекса "Ховсан“ в Баку.