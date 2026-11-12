България U17 отстъпи на Сърбия в първия си мач от европейските квалификации

Юношеският национален отбор на България до 17 години загуби с 1:3 от Сърбия в първия си двубой от квалификациите за Европейското първенство през 2027 година. Срещата се игра в Келуш, Португалия, след като първоначално беше отложена с ден заради неблагоприятните метеорологични условия.

Воденият от Светослав Петров тим допусна два гола през първото полувреме. Филип Лазович откри резултата в 17-ата минута, а Михайло Банкович удвои преднината на Сърбия в 29-ата. В продължението на двубоя Павле Прийович отбеляза трети гол.

В 70-ата минута резервата Александър Никифоров се разписа с прецизен удар от границата на наказателното поле след подаване на Марк Илков за 1:2.

В следващия си двубой от група 6 България ще се изправи срещу домакина Португалия на 14 ноември, а на 17 ноември ще срещне Андора.

Стартов състав на България: Алек Здравков, Мартин Кузманов (капитан), Витомир Тодоров, Томи Хаджиев, Антон Даскалов, Кирил Костадионов, Александър Динев, Николай Неделчев, Калоян Недев, Кристиян Митрушев, Александър Сираков.