България U18 победи шампиона Франция на старта на европейското по волейбол

Националният отбор на България за мъже под 18 години победи шампиона Франция за старт на европейското първенство по волейбол в Италия. Тимът, воден от Мирослав Живков, надигра съперника с 3:1 (25:23, 18:25, 25:21, 25:19).

България игра много силно и постоянно с изключение на втория гейм. Французите станаха европейски шампиони преди две години в София.

В първия гейм отборът на селекционера Мирослав Живков, който стана балкански шампион преди броени дни, поведе още при 5:3 и до края на изпусна аванса си. Българският тим пропусна първия си мачбол при 24:22, но след това затвори частта след сервис на французите в мрежата.

Във втората част ролите се размениха, а Франция си осигури комфортен аванс още при 9:4. После се стигна и до 23:16 и успех с 25:18.

В третия гейм българският тим си върна инициативата и поведе с 9:5, а по-късно и с 22:19, което предизвика прекъсване на съперника. Родният тим спечели частта след 25:21 и последна атака на Кристиян Косев по блокадата на съперника и аут.

В четвъртия гейм имаше обрати, като Франция поведе с 3:0, а България направи обрат при 7:6. Двата тима се движиха точка за точка до 18:18, когато българите нанесоха своя удар и направиха три поредни. Отборът спечели и важен видео чалъндж и вместо 23:20 стана 24:19 за тима на Живков. Мачът приключи след сервис в аут на Франция.

За България най-резултатен беше Никола Градинаров с 15 точки, Павел Дженев добави 14, а Антоан Веселинов - 10. За Франция Антонен Бонар отбеляза 12.

Утре отборът на Мирослав Живков играе срещу тима на Германия от 13:30 часа българско време. В групата са още отборите на Румъния, Белгия, Чехия, Испания и Нидерландия.