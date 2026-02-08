България загуби историческия дуел с Белгия за Купа "Дейвис"

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Националите ни ще участват в бараж за запазване на мястото си в групата.

двубоят александър василев рафаел колиньон дава началото сблъсъка българия белгия купа дейвис
Слушай новината

Националният отбор на България по тенис отстъпи в историческия си първи сблъсък от Световната група на Купа „Дейвис“.

В неделната среща на двойки българският тандем Пьотр Нестеров / Александър Донски загуби след два тайбрек-сета от белгийците Сандер Жил и Йоран Флийген. По този начин отборът на Белгия се наложи в общия резултат с 3:0 победи, след като в събота гостите спечелиха и двата двубоя на единично в зала „Колодрума“ в Пловдив.

Двубоят на двойки бе изключително равностоен и предложи два тайбрека, в които обаче белгийците използваха своя опит, за да наложат волята си след 7:6 (5), 7:6 (3) за малко повече от два часа игра.
Въпреки крайния успех на белгийците, ще се изиграе и още един мач на сингъл между Иван Иванов и Рафаел Колиньон.

Така националният отбор на България ще участва в бараж за запазване на мястото си в Световната група през септември 2026 година.

