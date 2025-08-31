БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

България загуби от Казахстан в отборната надпревара на Световното първенство по джудо за кадети в София

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:50 мин.
Спорт
Запази
българия загуби казахстан отборната надпревара световното първенство джудо кадети софия
Слушай новината

Българските джудисти загубиха от Казахстан с 1:4 на старта на отборната надпревара на световното първенство за кадети в столичната зала "Асикс Арена".

Тимът на България бе в състав Владимир Тодоров (60 кг), Андреа Стоева (63), Христо Димитров (81), Мария Черкелиева (над 63), Никола Марков (над 81) и Калина Григорова (48).

Единствената победа за България бе за Мария Черкелиева, след като съперничката й Рамила Арстанбекова получи трето наказание.

Финалите в отборната надпревара са тази вечер от 16:30 часа и ще бъдат предавани пряко по БНТ 3.

Така България приключи с 2 пети места - на Цветелин Мартинов (50), Иво Галенков (55), седмото място на Преслав Николов (66) и 9-то на Владимир Тодоров (60).

Свързани статии:

Гледайте световното първенство по джудо за кадети по БНТ 3
Гледайте световното първенство по джудо за кадети по БНТ 3
Преките предавания са от сряда до неделя от 16:30 ч.
Чете се за: 00:37 мин.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Пожар в София: Горят сухи треви между Казичене и кв. „Димитър Миленков“
1
Пожар в София: Горят сухи треви между Казичене и кв. „Димитър...
Силен вятър разраства пожара в Национален парк „Рила“
2
Силен вятър разраства пожара в Национален парк „Рила“
Eгипетски триумф на световното първенство по модерен петобой
3
Eгипетски триумф на световното първенство по модерен петобой
Съдът пусна под парична гаранция от 50 000 лева Никола Николов – Паскал
4
Съдът пусна под парична гаранция от 50 000 лева Никола Николов...
Урсула фон дер Лайен пристига на посещение у нас
5
Урсула фон дер Лайен пристига на посещение у нас
Костадин Костадинов: Ще гласуваме срещу правителството, но няма да се подпишем заедно с ПП-ДБ
6
Костадин Костадинов: Ще гласуваме срещу правителството, но няма да...

Най-четени

3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
1
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
2
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
3
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал "Христо Ботев", остава в ареста
4
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал...
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
5
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата на наркотици от шофьора на АТВ
6
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата...

Още от: Бойни спортове

Гледайте световното първенство по джудо за кадети по БНТ 3
Гледайте световното първенство по джудо за кадети по БНТ 3
България срещу Казахстан на старта в отборната надпревара на световния шампионат по джудо за кадети България срещу Казахстан на старта в отборната надпревара на световния шампионат по джудо за кадети
Чете се за: 01:27 мин.
Седем българи излизат в последния ден от индивидуалната надпревара на световното по джудо Седем българи излизат в последния ден от индивидуалната надпревара на световното по джудо
Чете се за: 01:37 мин.
Националният отбор по кикбокс за кадети започна последния си лагер преди еврошампионата Националният отбор по кикбокс за кадети започна последния си лагер преди еврошампионата
Чете се за: 01:00 мин.
Стилиян Бабачев бе спрян на осминафиналите на световното по джудо в София Стилиян Бабачев бе спрян на осминафиналите на световното по джудо в София
Чете се за: 02:32 мин.
Зам.-министърът на спорта Стоян Андонов откри световното първенство по джудо за кадети в София Зам.-министърът на спорта Стоян Андонов откри световното първенство по джудо за кадети в София
Чете се за: 01:35 мин.

Водещи новини

Протест пред ВМЗ-Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
Протест пред ВМЗ-Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Контролът на атракционите: Спазват ли се изискванията за безопасност при планинските съоръжения Контролът на атракционите: Спазват ли се изискванията за безопасност при планинските съоръжения
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Как се поддържат дърветата в София? Как се поддържат дърветата в София?
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Къде се намира Зелената китайска стена и какво е "мравчена гора"? Къде се намира Зелената китайска стена и какво е "мравчена гора"?
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Военнослужещи трети ден участват в гасенето на пожара в НП...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Потребителската кошница поскъпва с лев за седмица
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Щетите след силната буря в Кюстендил са само материални
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Чикаго с план срещу имиграционните мерки на Доналд Тръмп
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ