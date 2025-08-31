България загуби от Казахстан в отборната надпревара на Световното първенство по джудо за кадети в София

Българските джудисти загубиха от Казахстан с 1:4 на старта на отборната надпревара на световното първенство за кадети в столичната зала "Асикс Арена".

Тимът на България бе в състав Владимир Тодоров (60 кг), Андреа Стоева (63), Христо Димитров (81), Мария Черкелиева (над 63), Никола Марков (над 81) и Калина Григорова (48).

Единствената победа за България бе за Мария Черкелиева, след като съперничката й Рамила Арстанбекова получи трето наказание.

Финалите в отборната надпревара са тази вечер от 16:30 часа и ще бъдат предавани пряко по БНТ 3.

Така България приключи с 2 пети места - на Цветелин Мартинов (50), Иво Галенков (55), седмото място на Преслав Николов (66) и 9-то на Владимир Тодоров (60).