Гледайте световното първенство по джудо за кадети по БНТ 3

Преките предавания са от сряда до неделя от 16:30 ч.
Бъдещето на световното джудо е тук. 560 джудоки от 72 държави идват в София, за да си оспорват медалите от шампионата на планетата при кадетите.
Българските състезатели също са готови да дадат всичко от себе си, за да се опитат да намерят място сред най-добрите.
Пет дни на невероятна битка, много емоции и тръпката от първата голяма победа.
Гледайте световното първенство по джудо за кадети на живо от "Асикс Арена" от 27 до 31 август!
Преките предавания по БНТ 3 започват в 16:30 ч.!