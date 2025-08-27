БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Утвърдиха графика за учебното време: Кога и колко ще...
Чете се за: 01:02 мин.
Паскал е предаден на българските власти
Чете се за: 00:22 мин.
Паскал ще бъде предаден на българските власти днес или утре
Чете се за: 01:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Гледайте световното първенство по джудо за кадети по БНТ 3

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:37 мин.
Бойни спортове
Запази

Преките предавания са от сряда до неделя от 16:30 ч.

бнт излъчи световното първенство джудо кадети август
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Бъдещето на световното джудо е тук. 560 джудоки от 72 държави идват в София, за да си оспорват медалите от шампионата на планетата при кадетите.

Българските състезатели също са готови да дадат всичко от себе си, за да се опитат да намерят място сред най-добрите.

Пет дни на невероятна битка, много емоции и тръпката от първата голяма победа.

Гледайте световното първенство по джудо за кадети на живо от "Асикс Арена" от 27 до 31 август!

Преките предавания по БНТ 3 започват в 16:30 ч.!

Свързани статии:

Георги Георгиев: Надявам се да влезем в борбата за медалите
Георги Георгиев: Надявам се да влезем в борбата за медалите
Осем месеца сме тренирали целенасочено, допълни старши треньорът на...
Чете се за: 03:02 мин.
Румен Стоилов: Организирането на световно първенство по джудо е голямо признание за нас
Румен Стоилов: Организирането на световно първенство по джудо е голямо признание за нас
Правим всичко възможно за това всички състезатели да получават...
Чете се за: 03:55 мин.
#Световно първенство по джудо за кадети в България 2025 г.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
1
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...
Две момичета скочиха от пътнически влак - били пропуснали спирка
2
Две момичета скочиха от пътнически влак - били пропуснали спирка
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата на наркотици от шофьора на АТВ
3
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата...
Вдигнаха по тревога изтребители на НАТО заради руски разузнавателен самолет над Балтийско море
4
Вдигнаха по тревога изтребители на НАТО заради руски разузнавателен...
Повдигнаха обвинение на 19-годишния шофьор от катастрофата с АТВ в София, при която загина човек
5
Повдигнаха обвинение на 19-годишния шофьор от катастрофата с АТВ в...
На открито заседание КЕВР решава за новите общи условия на "Софийска вода"
6
На открито заседание КЕВР решава за новите общи условия на...

Най-четени

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
1
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
2
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
3
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
4
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
5
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...
Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не е имало парасейлинг инструктор
6
Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не е имало...

Още от: Видео

Левски София Запад започва участието си в квалификациите на Шампионската лига по футзал
Левски София Запад започва участието си в квалификациите на Шампионската лига по футзал
Спортни новини 27.08.2025 г., 12:25 ч. Спортни новини 27.08.2025 г., 12:25 ч.
БНТ 3 предава битките от предварителния кръг на Шампионската лига по футзал в София БНТ 3 предава битките от предварителния кръг на Шампионската лига по футзал в София
Чете се за: 00:40 мин.
Спортни новини 27.08.2025 г., 09:10 ч. Спортни новини 27.08.2025 г., 09:10 ч.
Цанко Цанков: Смисълът на моето постижение е в подкрепата на хората Цанко Цанков: Смисълът на моето постижение е в подкрепата на хората
Чете се за: 02:50 мин.
Спортни новини 26.08.2025 г. 20:50 ч. Спортни новини 26.08.2025 г. 20:50 ч.

Водещи новини

Паскал е предаден на българските власти
Паскал е предаден на българските власти
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Кола прехвърча през дървета и градинка със 100 км/ч, заби се в жилищен блок Кола прехвърча през дървета и градинка със 100 км/ч, заби се в жилищен блок
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
53 000 лева за унищожения живот на дядото на Сияна, обезщетение за убийството ѝ му беше отказано 53 000 лева за унищожения живот на дядото на Сияна, обезщетение за убийството ѝ му беше отказано
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
50 кг марихуана за близо 1 млн. лева в соларни панели откриха митничари (СНИМКИ И ВИДЕО) 50 кг марихуана за близо 1 млн. лева в соларни панели откриха митничари (СНИМКИ И ВИДЕО)
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Гроздан Караджов: Вписват в електронен регистър фирмите с атракциони
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Правителството предлага Мирослав Рашков за главен секретар на МВР
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Властта за безводието в Плевен: Няма утре да тръгне водата, но ще...
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Украйна и Русия в сблъсък около Днипропетровск, дипломатическите...
Чете се за: 03:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ