Славия и Спартак Варна ще опитат да затвърдят успехите си от междинния кръг

Славия приема Спартак Варна в първи двубой от 25-ия кръг на Първа лига. По-рано през седмицата двата тима записаха първи победи през календарната година – съответно над аутсайдерите Берое и Монтана.

„Белите“ влизат в битката от осма позиция с 31 пункта, а „соколите“ имат 8 точки по-малко на дванадесето място.

В последните пет срещи между отборите Славия има превес с три победи и две равенства. Историята помни 85 битки между съперниците в Първа лига – 39 успеха за „белите“ и по 23 ремита и победи за Спартак Варна.

„Соколите“ обаче имат само 4 победи при общо 42 гостувания на Славия. Битката в петък е насрочена за 18:00 часа.