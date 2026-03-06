Церемонията "Футболист на годината" ще се състои на 22 март

Победителите от 65-ата анкета "Футболист на годината" в България ще бъдат обявени и наградени на церемония на 22 март 2026 г. Събитието ще се проведе в столичен хотел. Началото е от 19:00 часа.

Най-важните футболни награди у нас ще бъдат връчени в паузата за мачове на националните отбори от официалния календар на ФИФА, за да могат да присъстват вече традиционно всички български национални състезатели.

На церемонията „Футболист на годината“ ще стане ясна призовата тройка при българските футболисти за 2025 г. след гласуването на спортните журналисти. Ще бъдат наградени треньор №1 на България и неговите подгласници. Ще станат ясни и най-добрите футболисти в българското първенство за 2025 г. - най-добър вратар, най-добър защитник, най-добър полузащитник, най-добър нападател, най-добър чужденец. Ще бъде връчена и наградата за най-прогресиращ млад играч в българския футбол.

Ще бъде отличен и №1 на България в женския футбол.

За десета поредна година ще бъде връчена и специалната награда на Българската асоциация на спортните журналисти „Лъвско сърце – Трифон Иванов“.

За трета година по време на церемонията "Футболист на годината" ще бъдат наградени също футболист №1 и треньор №1 в минифутбола.

Анкетата води своето официално начало от 1961 г.