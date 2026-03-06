БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Президентът Илияна Йотова: Няма непосредствена опасност...
Чете се за: 04:37 мин.
Още 326 българи се очаква да се приберат от Дубай в...
Чете се за: 00:37 мин.

Церемонията "Футболист на годината" ще се състои на 22 март

Спорт
Събитието ззапочва в 19:00 часа.

Снимка: startphoto.bg
Победителите от 65-ата анкета "Футболист на годината" в България ще бъдат обявени и наградени на церемония на 22 март 2026 г. Събитието ще се проведе в столичен хотел. Началото е от 19:00 часа.

Най-важните футболни награди у нас ще бъдат връчени в паузата за мачове на националните отбори от официалния календар на ФИФА, за да могат да присъстват вече традиционно всички български национални състезатели.

На церемонията „Футболист на годината“ ще стане ясна призовата тройка при българските футболисти за 2025 г. след гласуването на спортните журналисти. Ще бъдат наградени треньор №1 на България и неговите подгласници. Ще станат ясни и най-добрите футболисти в българското първенство за 2025 г. - най-добър вратар, най-добър защитник, най-добър полузащитник, най-добър нападател, най-добър чужденец. Ще бъде връчена и наградата за най-прогресиращ млад играч в българския футбол.

Ще бъде отличен и №1 на България в женския футбол.

За десета поредна година ще бъде връчена и специалната награда на Българската асоциация на спортните журналисти „Лъвско сърце – Трифон Иванов“.

За трета година по време на церемонията "Футболист на годината" ще бъдат наградени също футболист №1 и треньор №1 в минифутбола.

Анкетата води своето официално начало от 1961 г.

#Церемония "Футболист на годината на България"

Отчетният конгрес на Българския футболен съюз ще се проведе на 20 март
Отчетният конгрес на Българския футболен съюз ще се проведе на 20 март
Доналд Тръмп посрещна Лионел Меси и Интер Маями в Белия дом
Чете се за: 02:45 мин.
Не ме гледай, докато говоря
Чете се за: 07:07 мин.
Славия и Спартак Варна ще опитат да затвърдят успехите си от междинния кръг
Чете се за: 00:55 мин.
Кристъл Палас спечели столичния сблъсък с Тотнъм и задълбочи кризата на "шпорите"
Чете се за: 02:00 мин.
Веласкес: Мачът трябваше да завърши наравно
Чете се за: 01:10 мин.

Премиерът Андрей Гюров в НС: България не участва в действията на Израел и САЩ срещу Иран
Премиерът Андрей Гюров в НС: България не участва в действията на...
Чете се за: 05:55 мин.
У нас
Президентът Илияна Йотова: Няма непосредствена опасност за България, при промяна незабавно ще бъде свикан КСНС
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Бойко Борисов призова президента да свика КСНС
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Войната в Близкия изток: САЩ ще увеличат значително огневата мощ срещу Иран
Чете се за: 04:22 мин.
По света
Още 326 българи се очаква да се приберат от Дубай в ранните часове...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Емил Дечев към полицейските шефове: Искам да действате...
Чете се за: 02:45 мин.
Политика
Покачват се цените на горивата и в Гърция
Чете се за: 01:27 мин.
По света
Новите обитатели в зоопарка в Стара Загора: Очаква се трите малки...
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
