Кристъл Палас спечели столичния сблъсък с Тотнъм и задълбочи кризата на “шпорите”

Кристъл Палас победи Тотнъм с 3:1 в последния мач от 29-ия кръг на Висшата лига. “Орлите” изостанаха в резултата, но стигнаха до обрат с човек повече.

Гостите диктуваха играта в хода на първата част на стадион “Тотнъм Хотспър” в Лондон. В 29-ата минута гол на Исмаила Сар бе отменен заради засада, след намесата на ВАР.

Пет минути по-късно “шпорите” откриха резултата. Доминик Соланке засече от движение прострелно подаване във вратарското поле на Арчи Грей.

Възпитаниците на Игор Тудор обаче останаха с човек по-малко едва четири минути по-късно. Капитанът Мики ван де Вен бе останал последен в отбрана, когато издърпа с две ръце Исмаила Сар в наказателното поле. Защитникът бе изгонен с директен червен картон, а футболистите на Оливър Гласнер получиха дузпа. Именно Сар изравни от бялата точка.

В добавеното време на полувремето гостите се възползваха от численото си предимство на терена и подпечатаха успеха си с два бързи гола. Йорген Странд Ларсен удвои преднината на тима си с удар от движение между краката на Гилермо Викарио, а Исмаила Сар оформи крайния резултат с шут от вътрешността на пеналтерията.

След почивката и двата точни изстрела бяха на сметката на домакините, но Дийн Хендерсън се справи с тях.

Тотнъм остава единственият отбор в първенството без победа през годината. Тимът остава на 16-ото място в класирането с актив от 29 точки. Кристъл Палас заема 13-ата позиция в подреждането с 38 пункта.