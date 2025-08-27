България загуби от САЩ на 1/8-финалите на световното първенство по волейбол за мъже до 21 г.

След четирите победи над САЩ на световни първенства по волейбол през това лято, "янките" най-накрая победиха България. Мъжкият национален отбор под 21 години отстъпи с 0:3 (19:25, 17:25, 20:25) гейма в осминафинал на Мондиала в Китай.

Българите изостанаха сериозно още в началото на мача, когато американската преднина стана 7:2. За първи път пасивът стана двуцифрен при 8:18. България стигна само до 19 точки.

Първата третина на втората част вървеше равностойно. Положението стана почти невъзможно след 10:12, когато северноамериканците направиха пет точки срещу само една за опонента. До края на частта те държаха контрола и поведоха с 2:0.

За първи път България поведе в началото на третия гейм, но само до 2:0 и 5:4. При 20:21 САЩ направи серия от четири точки и сложи край.

Българите ще се изправят срещу Казахстан в мач за разпределение на местата между 9-о и 16-о.

