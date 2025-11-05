България започва участието си на на Евроволей 2026 с мач срещу Северна Македония

България ще бъде един от четирите домакина на европейското първенство по волейбол за мъже 2026, което ще се проведе между 10 и 27 септември в Италия, България, Финландия и Румъния.

Всички мачове на националния отбор ще се изиграят в „Арена София“, която отново ще посрещне най-добрите волейболисти на континента.

Програма на България - Група В (Арена София):

9 септември, 19:00 ч. - България - Северна Македония

11 септември, 19:00 ч. - България - Португалия

12 септември, 19:00 ч. - България - Украйна

14 септември, 19:00 ч. - България - Израел

16 септември, 19:00 ч. - България - Полша

След приключване на груповата фаза, София ще бъде домакин и на част от елиминационните двубои.

България ще приеме европейско първенство по волейбол при мъжете за пети път в историята си. Столичната „Арена София“ вече има опит като домакин на най-големите форуми - именно там през 2015 година националният отбор достигна до полуфиналите на Евроволей.