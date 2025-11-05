БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Васил Терзиев поиска оставката на главния архитект на...
Чете се за: 02:10 мин.
Обвинените за обира в Лувъра: Прониквали в "просто...
Чете се за: 03:02 мин.
Жена с тежка диагноза сбъдна мечтата си за бебе след...
Чете се за: 03:55 мин.
Тристранката се провали след бойкот от работодателите
Чете се за: 03:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

България започва участието си на на Евроволей 2026 с мач срещу Северна Македония

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
Спорт
Запази

Срещата е на 9 септември от 19:00 часа.

Български национален отбор по волейбол за мъже
Снимка: volleyballworld.com
Слушай новината

България ще бъде един от четирите домакина на европейското първенство по волейбол за мъже 2026, което ще се проведе между 10 и 27 септември в Италия, България, Финландия и Румъния.

Всички мачове на националния отбор ще се изиграят в „Арена София“, която отново ще посрещне най-добрите волейболисти на континента.

Програма на България - Група В (Арена София):

9 септември, 19:00 ч. - България - Северна Македония

11 септември, 19:00 ч. - България - Португалия

12 септември, 19:00 ч. - България - Украйна

14 септември, 19:00 ч. - България - Израел

16 септември, 19:00 ч. - България - Полша

След приключване на груповата фаза, София ще бъде домакин и на част от елиминационните двубои.

България ще приеме европейско първенство по волейбол при мъжете за пети път в историята си. Столичната „Арена София“ вече има опит като домакин на най-големите форуми - именно там през 2015 година националният отбор достигна до полуфиналите на Евроволей.

#Евроволей 2026 за мъже #Български национален отбор по волейбол за мъже

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

ЕК задържа временно 215 милиона евро от ПВУ за България
1
ЕК задържа временно 215 милиона евро от ПВУ за България
Президентът Румен Радев наложи вето върху Закона за допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите
2
Президентът Румен Радев наложи вето върху Закона за допълнение на...
Васил Терзиев поиска оставката на главния архитект на Столичната община
3
Васил Терзиев поиска оставката на главния архитект на Столичната...
Жена с тежка диагноза сбъдна мечтата си за бебе след лечение в УМБАЛ - Бургас
4
Жена с тежка диагноза сбъдна мечтата си за бебе след лечение в...
В "Референдум": По-бедни или по-богати ставаме?
5
В "Референдум": По-бедни или по-богати ставаме?
Отиде си режисьорът Росен Елезов
6
Отиде си режисьорът Росен Елезов

Най-четени

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
2
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал "Враждебна"
3
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал...
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
4
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български
5
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...
Напусна ни Иван Тенев
6
Напусна ни Иван Тенев

Още от: Волейбол

Борислава Съйкова: Искам да класираме Марица Пловдив там, където му е мястото
Борислава Съйкова: Искам да класираме Марица Пловдив там, където му е мястото
Никол Пейчинова преди дербито Левски - ЦСКА: Вярвам, че ще победим Левски Никол Пейчинова преди дербито Левски - ЦСКА: Вярвам, че ще победим Левски
Чете се за: 02:15 мин.
Не пропускайте волейболната класика Левски - ЦСКА в неделя по БНТ 3 Не пропускайте волейболната класика Левски - ЦСКА в неделя по БНТ 3
Чете се за: 00:45 мин.
Левски спечели петсетова битка с МОК Мурса във втория квалификационен кръг на Шампионска лига Левски спечели петсетова битка с МОК Мурса във втория квалификационен кръг на Шампионска лига
Чете се за: 04:07 мин.
Николай Желязков: Участието ни в Шампионската лига носи само позитиви Николай Желязков: Участието ни в Шампионската лига носи само позитиви
Чете се за: 02:10 мин.
Марица (Пловдив) вече е в Загреб за първия си мач от Шампионската лига по волейбол Марица (Пловдив) вече е в Загреб за първия си мач от Шампионската лига по волейбол
Чете се за: 01:12 мин.

Водещи новини

Парите на държавата: Провал в обсъждането на бюджета между социалните партньори
Парите на държавата: Провал в обсъждането на бюджета между...
Чете се за: 04:50 мин.
У нас
Възможният бюджет - парите за образование повече, но пак недостигат Възможният бюджет - парите за образование повече, но пак недостигат
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Опозицията с остри критики към проектобюджета за 2026 г. Опозицията с остри критики към проектобюджета за 2026 г.
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Фентанилът: Вълна от смърт в България Фентанилът: Вълна от смърт в България
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Българското посолство в Прищина оказва съдействие на ранен българин...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
"Вашата битка е и наша": Ню Йорк с първи кмет мюсюлманин...
Чете се за: 06:22 мин.
По света
Новите метровлакове са вече в София (СНИМКИ И ВИДЕО)
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Отиде си режисьорът Росен Елезов
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ