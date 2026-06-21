България започва втората седмица във ВНЛ с една промяна в състава

Георги Татаров се завръща в групата на Джанлоренцо Бленджини за мачовете в Любляна
Селекционерът на мъжкия национален отбор на България по волейбол Джанлоренцо Бленджини определи състава за втората седмица от Лигата на нациите, която ще се проведе в Любляна.
В сравнение с групата за първия турнир в Бразилия има една промяна. Георги Татаров се завръща в състава и заема мястото на Жасмин Величков.
България ще изиграе четири мача в словенската столица в периода 24-28 юни. Националите заминават за Любляна утре сутрин с полет от Терминал 2 на летище „Васил Левски“ в София.
Програма на България в Любляна:
24 юни, 14:00 ч. – България – Италия
25 юни, 21:30 ч. – България – Словения
27 юни, 17:30 ч. – България – Канада
28 юни, 14:00 ч. – България – Украйна
Състав на България за турнира в Любляна:
Разпределители:
Симеон Николов, Стоил Палев
Посрещачи:
Александър Николов, Мартин Атанасов, Аспарух Аспарухов, Георги Татаров, Денислав Бърдаров
Централни блокировачи:
Алекс Грозданов, Илия Петков, Преслав Петков, Борис Начев
Диагонал:
Венислав Антов
Либеро:
Дамян Колев, Руси Желев