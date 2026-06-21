България започва втората седмица във ВНЛ с една промяна в състава

Селекционерът на мъжкия национален отбор на България по волейбол Джанлоренцо Бленджини определи състава за втората седмица от Лигата на нациите, която ще се проведе в Любляна.

В сравнение с групата за първия турнир в Бразилия има една промяна. Георги Татаров се завръща в състава и заема мястото на Жасмин Величков.

България ще изиграе четири мача в словенската столица в периода 24-28 юни. Националите заминават за Любляна утре сутрин с полет от Терминал 2 на летище „Васил Левски“ в София.

Програма на България в Любляна:

24 юни, 14:00 ч. – България – Италия

25 юни, 21:30 ч. – България – Словения

27 юни, 17:30 ч. – България – Канада

28 юни, 14:00 ч. – България – Украйна

Състав на България за турнира в Любляна:

Разпределители:

Симеон Николов, Стоил Палев

Посрещачи:

Александър Николов, Мартин Атанасов, Аспарух Аспарухов, Георги Татаров, Денислав Бърдаров

Централни блокировачи:

Алекс Грозданов, Илия Петков, Преслав Петков, Борис Начев

Диагонал:

Венислав Антов

Либеро:

Дамян Колев, Руси Желев