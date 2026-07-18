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България завърши на трето място на еврошампионата по волейбол за младежи до 18 г.

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Българите се наложиха над Италия

българия допусна обрат загуби германия европейското първенство волейбол младежи
Снимка: БФ волейбол
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България победи Италия с 3:0 (25:19, 25:19, 25:23) гейма и завърши на трето място на европейското първенство по волейбол за младежи до 18 години. Това е голям скок за националния отбор във възрастовата група, който бе десети на континенталния шампионат през 2024 в Пловдив.

Най-резултатен в мача със 17 точки бе Никола Градинаров, а Павел Дженев добави още 13. Нито един играч на италианците не успя да запише двуцифрен резултат.

Българите доминираха в първия гейм и допуснаха само 19 точки, а вторият бе по-равностоен в началото си. Младите национали направиха силна серия в средата на гейма и поведоха с 15:11, заради което италианците взеха таймаут. Това не помогна, България получи шест геймбола и реализира втория с атака на Дженев.

Италианците надигнаха глава в третия гейм и поведоха с 18:16, но сервис в аут и две поредни блокади на Градинаров обърнаха резултата в полза на България. Последва серия на националите, които реализираха мачбол с блокаут след нова атака на Градинаров.

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