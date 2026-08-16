България завърши с победа и седмо място на турнира „Словения Бол“

Националният отбор на България по баскетбол за момчета до 14 години завърши участието си на международния турнир "Словения Бол“ с победа. Воденият от Николай Николов и Милен Костов състав надделя над домакина Словения с 83:77 и зае седмо място в крайното класиране на надпреварата в Словени градец.

Младите български баскетболисти приключиха турнира с баланс от две победи и три загуби, като показаха силна игра в заключителния си двубой.

Националите започнаха отлично срещата със Словения и още през първата четвърт успяха да натрупат сериозен аванс. България поведе с 25:11 след първите десет минути, но домакините реагираха и до почивката намалиха изоставането си до само четири точки – 31:35.

След подновяването на играта българският тим отново вдигна темпото. Със силни изяви на Александър Попов, Даян Симеонов, Димитър Гавалюгов и Леонид Димов националите възстановиха двуцифрения си аванс и влязоха в последната четвърт при 63:52.

Словения направи последен опит за обрат и в заключителните минути се приближи само на четири точки. Българите обаче запазиха самообладание, а Димитър Гавалюгов беше точен от наказателната линия в решителните моменти, за да подпечата победата с 83:77.

Най-резултатен за България беше Даян Симеонов със 17 точки и 5 борби. Димитър Гавалюгов завърши с 16 точки, а Александър Попов добави още 10 за успеха.

Така националите до 14 години приключиха „Словения Бол“ с победа над домакините и седма позиция в крайното подреждане, натрупвайки ценен международен опит.