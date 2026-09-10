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САЩ помете Унгария и пренаписа рекордите на световното първенство

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Спорт
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Американките разгромиха съперника със 108:56 и поставиха нови върхови постижения по точки и асистенции в четвъртфиналите на турнира

САЩ помете Унгария и пренаписа рекордите на световното първенство
Снимка: AP Photo
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Защитаващият световната си титла отбор на САЩ демонстрира впечатляваща мощ и се класира за полуфиналите на световното първенство по баскетбол за жени в Берлин. Американките разгромиха Унгария със 108:56 (36:12, 23:18, 34:17, 15:9) и подобриха редица рекорди в надпреварата.

След колебливото представяне при победата над Италия в груповата фаза този път основният фаворит за трофея не остави никакви съмнения в превъзходството си. САЩ пое пълен контрол още през първата четвърт, която спечели с 36:12, и не позволи на Унгария да се върне в двубоя.

До почивката разликата вече беше внушителна – 59:30, а през третата част американките продължиха да увеличават аванса си. В хода на срещата преднината достигна 55 точки, преди крайното 108:56 да подпечата мястото на САЩ сред четирите най-добри отбора в света.

Постигнатите 108 точки са най-много за отбор в четвъртфинален двубой в историята на световните първенства за жени. Американките се превърнаха и в първия състав, достигнал границата от 30 асистенции на тази фаза, като приключиха срещата с общо 31.

САЩ постави рекорди и с представянето си през първите 20 минути. Отбелязаните 59 точки са най-много до почивката в четвъртфинал на световно първенство и най-високият резултат на американския тим за едно полувреме в елиминационен двубой от турнира. Авансът от 29 точки на почивката също е рекорден за четвъртфиналната фаза.

Пет баскетболистки на победителките завършиха с двуцифрен точков актив. Над всички беше Нафиса Колиър, която реализира 19 точки и овладя 7 борби, а представянето ѝ донесе приза за Играч на мача.

Риън Хауърд добави 15 точки и 2 борби, докато Кейтлин Кларк се доближи до "дабъл-дабъл“ с 10 точки и 9 асистенции, към които прибави и 3 борби.

За Унгария Река Лелик беше сред най-резултатните с 12 точки и 3 борби, но тимът ѝ не намери начин да противодейства на темпото и разнообразието в играта на американките.

В полуфиналите САЩ ще се изправи срещу победителя от сблъсъка между Испания и Австралия, който ще определи следващото препятствие пред защитаващите титлата си американки.

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#световно първенство по баскетбол за жени в Германия 2026 #Национален отбор на САЩ по баскетбол за жени

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