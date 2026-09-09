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Унгария и Германия продължават към четвъртфиналите на световното първенство по баскетбол за жени

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Чете се за: 01:52 мин.
Баскетбол
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Унгарките ще срещнат защитаващия титлата си тим на САЩ на четвъртфиналите, а Германия ще спори с европейския шампион Белгия.

Унгария и Германия продължават към четвъртфиналите на световното първенство по баскетбол за жени
Снимка: БТА
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Националният отбор на Унгария победи Япония с 84:63 (20:12, 17:22, 21:11, 26:18) в осминафинален плейоф от световното първенство по баскетбол за жени в германския град Берлин.

Унгарките - полуфиналистки от Евробаскет 2023, ще срещнат защитаващия титлата си тим на САЩ на четвъртфиналите.

Американките, заедно с отборите на Белгия, Испания и Франция си осигуриха директно място в топ 8, оглавявайки своите групи.

Съставът на Унгария имаше превъзходство почти през целия двубой срещу Япония и не изпусна водачеството. На почивката унгарките водеха с 37:34, а преди последния период резултатът бе 58:45.

Най-резултатна за победителките беше Река Лелик с 23 точки, 8 борби и 4 асистенции.

Мачът беше помрачен от сериозната контузия на японския гард Саки Хаяши, която завърши участието си със счупена дясна ръка малко преди почивката.

Домакините от Германия се справиха убедително с Република Корея с 94:56 (23:14, 23:15, 22:11, 26:16) във втората среща от осминафиналните плейофи за деня, за да си уредят четвъртфинален двубой срещу европейския шампион Белгия.

Корейките оказаха по-сериозна съпротива единствено в първата четвърт, а до почивката Германия натрупа аванс от 46:29. През второто полувреме домакините доминираха и водеха с 68:40 след 30 минути игра.

Мари Гюлих завърши 19 точки, 5 борби и 3 асистенции за германския състав.

Последните два тима в Топ 8 ще бъдат излъчени утре от срещите Италия - Австралия и Пуерто Рико - Китай, а четвъртфиналите на световното първенство по баскетбол за жени предстоят на 10 септември.

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#световно първенство по баскетбол за жени в Германия 2026

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