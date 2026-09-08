Ясни са първите четири четвъртфиналиста на световното първенство по баскетбол за жени

Франция, САЩ, Белгия и Испания са първите четири четвъртфиналиста на световното първенство по баскетбол за жени, което се провежда в Германия.

Четирите тима спечелиха първите места в своите групи и си осигуриха директно място във фазата на последните осем. Франция, САЩ и Белгия завършиха груповата фаза без поражение, докато Испания приключи първия етап с две победи и една загуба.

В последните си мачове от групите Белгия се наложи над Австралия с 80:68, Франция разгроми Нигерия със 111:56, а САЩ победи Чехия със 105:64. Испания си гарантира първото място след успех с 79:59 над Япония.

Отборите, завършили на второ и трето място в групите, ще трябва да преминат през допълнителен плейофен кръг, който ще определи останалите четири четвъртфиналиста.

Тази вечер са двубоите Унгария – Япония и Германия – Република Корея, а утре са срещите Пуерто Рико – Китай и Италия – Австралия.

Домакините от Германия ще се стремят към трета поредна победа в турнира, която може да ги изведе за първи път в историята до четвъртфиналите на Световното първенство.

Мачовете от четвъртфиналната фаза ще се проведат на 10 септември, полуфиналите са насрочени за 12 септември, а финалът и двубоят за третото място ще се състоят на 13 септември.