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Австралия и Китай достигнаха четвъртфиналите на световното първенство по баскетбол за жени

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Спорт
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Австралийските ще срещнат европейския вицешампион Испания в спор за достигане до полуфиналите.

Австралия баскетбол жени
Снимка: БТА
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Бронзовият медалист от последния шампионат през 2022 година Австралия победи третия от Евробаскет 2025 Италия с 82:80 (26:13, 22:20, 23:16, 13:31), за да се класира за четвъртфиналите на световното първенство по баскетбол за жени в германския град Берлин.

Австралийските, които са носители на бронзовите отличия и от Олимпийските игри в Париж през 2024-а, ще срещнат европейския вицешампион Испания в спор за достигане до полуфиналите. Австралия имаше превъзходство в по-голяма част от мача, повеждайки с 26 точки в хода на третия период.

След 30 минути игра италианките изоставаха с 49:69, но със страхотни изяви в последната част стигнаха до равенство при 77:77 минута преди края. Австралия пак поведе, а Витория Блазиг реализира тройка, доближавайки Италия на точка - 80:81 при оставащи 5 секунди. В тях обаче Изобел Борлас бе фаулирана и отбеляза веднъж от наказателната линия, за да оформи крайния резултат.

Борлас бе и най-резултатна за успеха на Австралия с 30 точки, 4 борби и 5 асистенции, докато за Италия Костанца Верона завърши с 23 точки, 3 борби и 3 асистенции.

В ранния мач от осминафиналните плейофи в сряда вечер световният вицешампион Китай отстрани Пуерто Рико със 75:72 (24:21, 17:19, 11:13, 23:19) и също влезе в топ 8 в Берлин, където очаква сблъсък с тима на Франция - олимпийски вицешампион от Париж 2024.

Всички четвъртфинални мачове ще се играят днес, като първият противопоставя световният и олимпийски шампион САЩ срещу Унгария, следват двубоите: Китай - Франция, Белгия - Германия и Австралия - Испания.

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