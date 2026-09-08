Унгария надви Япония и ще играе срещу САЩ на четвъртфиналите на Мондиала по баскетбол за жени

Националният отбор на Унгария надигра Япония с 84:63 (20:12, 17:22, 21:11, 26:18) в осминафинален плейоф от световното първенство по баскетбол за жени в германския град Берлин.

Съставът на Унгария имаше превъзходство почти през целия двубой срещу Япония и не изпусна водачеството. На почивката унгарките водеха с 37:34, а преди последния период резултатът бе 58:45.

Най-резултатна за успеха беше Река Лелик с 23 точки, 8 борби и 4 асистенции.

Унгарките - полуфиналистки от Евробаскет 2023, ще срещнат защитаващия титлата си тим на САЩ на четвъртфиналите.

Американките, заедно с отборите на Белгия, Испания и Франция си осигуриха директно място в топ 8, оглавявайки своите групи.

По-късно тази вечер ще се изиграе и друга плейофна среща между домакините от Германия и Република Корея, а мачът между Унгария и САЩ предстои на 10 септември.