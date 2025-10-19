Българска победа в Испания: Мая Мичева с титла без нито един загубен сет

14-годишната тенисистка Мая Мичева донесе нова спортна гордост за България, след като спечели титлата на сингъл при девойките на турнир от втора категория на Тенис Европа в Испания.

Поставената под №2 в схемата Мая показа впечатляваща концентрация и характер, като във финала победи британката Ейприл Сакфлейм със 7:5, 6:4.

Още по-впечатляващо е, че по пътя към купата Мичева спечели пет поредни мача, без да загуби нито един сет. Това я поставя сред най-перспективните млади български тенис таланти.

Мая доказа, че не е нужно да си на големите корти, за да играеш като шампион — достатъчни са труд, вяра и мечта, която да гониш с всяка точка.