Обучението на 18-годишния водач след сблъсъка с 3 жертви...
Чете се за: 02:47 мин.
Нова трагедия на пътя: 17-годишно момиче загина при...
Чете се за: 00:30 мин.

Българска победа в Испания: Мая Мичева с титла без нито един загубен сет

Чете се за: 00:57 мин.
Спорт
мая мичева завърши победа участието мастърс турнира тенис европа академията рафа надал
Снимка: БФ тенис
14-годишната тенисистка Мая Мичева донесе нова спортна гордост за България, след като спечели титлата на сингъл при девойките на турнир от втора категория на Тенис Европа в Испания.

Поставената под №2 в схемата Мая показа впечатляваща концентрация и характер, като във финала победи британката Ейприл Сакфлейм със 7:5, 6:4.

Още по-впечатляващо е, че по пътя към купата Мичева спечели пет поредни мача, без да загуби нито един сет. Това я поставя сред най-перспективните млади български тенис таланти.

Мая доказа, че не е нужно да си на големите корти, за да играеш като шампион — достатъчни са труд, вяра и мечта, която да гониш с всяка точка.

