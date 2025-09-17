БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
За 90 дни: Части от столичния кв. "Дружба" 2...
Чете се за: 01:47 мин.
Пускат 24-часова винетка
Чете се за: 03:05 мин.
Алексей Навални е бил отровен, съобщи вдовицата му Юлия
Чете се за: 04:27 мин.
Патриархът: Вярата, надеждата и любовта - няма нещо...
Чете се за: 01:32 мин.

Чете се за: 01:22 мин.
Български и румънски екипажи проведоха съвместна тренировка
Български и румънски екипажи проведоха съвместна тренировка на мисията по охрана на въздушното пространство на двете страни.

Екипажи на МиГ-29 от 3-та авиационна база в Граф Игнатиево и F-16 на румънските Военновъздушни сили изпълниха успешно всички процедури за контрол на въздушното пространство при изпълнение на мисията „Air Policing“ в рамките на летателното учение „Blue Bridge - 2025“ .

В съвместната тренировка се осъществява приемането и предаването на „самолет-нарушител“, пресичащ въздушните граници на двете страни. Тази роля изпълни военнотранспортен самолет C-27 J Spartan от 16-та авиационна база в София, който предизвиква активиране на изтребителите от командния авиационен център. Бойните самолети на двете страни бяха приведени в действие със задачи: прехват, визуална идентификация, съпровождане, предаване, приемане и принуждаване на „нарушителя“ да кацне на определено летище.

Учението „Blue Bridge“ е ежегодна тренировка на силите и средствата на военновъздушните сили на България и Румъния за координация и оперативно взаимодействие при провеждане на презгранични операции по контрол над въздухоплаването и охраната на въздушното пространство.

"Зависими", "бухалки" и "некомпетентни": Съдът си направи отвод от мярката на варненския кмет
"Зависими", "бухалки" и "некомпетентни": Съдът си направи отвод от мярката на варненския кмет
След смъртта на 20-годишен мотоциклетист в катастрофа, как продължава делото? След смъртта на 20-годишен мотоциклетист в катастрофа, как продължава делото?
Чете се за: 01:35 мин.
Задържаният у нас руснак е свързан с взрива в Бейрут, убил над 200 души Задържаният у нас руснак е свързан с взрива в Бейрут, убил над 200 души
Чете се за: 03:30 мин.
След началото на учебната година: "Пътна полиция" с акция След началото на учебната година: "Пътна полиция" с акция
Чете се за: 00:57 мин.
Задържаният на столичното летище мъж бил издирван от ливанските съдебни власти Задържаният на столичното летище мъж бил издирван от ливанските съдебни власти
Чете се за: 02:00 мин.
Сметната палата дава болница "Лозенец" на прокурор Сметната палата дава болница "Лозенец" на прокурор
Чете се за: 01:45 мин.

(Не)доверие и власт: Бурни дебати по петия вот срещу кабинета "Желязков" в Народното събрание
(Не)доверие и власт: Бурни дебати по петия вот срещу кабинета...
Чете се за: 08:30 мин.
У нас
ВМЗ-Сопот и постът шеф на ДАНС на фокус в кулоарите ВМЗ-Сопот и постът шеф на ДАНС на фокус в кулоарите
Чете се за: 05:45 мин.
У нас
Президентът Румен Радев отказа да назначи Деньо Денев за шеф на ДАНС Президентът Румен Радев отказа да назначи Деньо Денев за шеф на ДАНС
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
За 90 дни: Части от столичния кв. "Дружба" 2 остават без топла вода и парно от октомври до Нова година За 90 дни: Части от столичния кв. "Дружба" 2 остават без топла вода и парно от октомври до Нова година
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
"Зависими", "бухалки" и...
Чете се за: 06:55 мин.
У нас
Тръмп във Великобритания: Майстор с черен колан или най-опасният...
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Алексей Навални е бил отровен, съобщи вдовицата му Юлия
Чете се за: 04:27 мин.
По света
Пускат 24-часова винетка
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
