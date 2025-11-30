БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Български информатици с медали от престижния турнир RMI 2025 в Букурещ

Чете се за: 00:45 мин.
Деца
български информатици медали престижния турнир rmi 2025 букурещ
Снимка: БТА, Школа по информатика „АиБ“
Сребро и бронз спечелиха шуменските информатици Симона Христова, Нермин Идириз, Владислав Костов и Явор Василев на международния турнир Romanian Master of Informatics (RMI) 2025, който се проведе в Букурещ от 26 до 29 ноември. Шуменската школа „АиБ“ изпрати три отбора с ръководител Бисерка Йовчева.

Турнирът традиционно се организира от Националната гимназия по компютърни науки „Тудор Виану“ и е едно от най-силните състезания в региона. Тази година участваха 65 отбора и над 250 ученици от 12 държави, включително България, Виетнам, Италия, Сингапур и Грузия.

