Български младежи на аудиенция при папата!

Представители на Сдружение "Младежки гвардейски отряди" имаха шанс да се срещнат лично с Папа Лъв XIV във Ватикана. Те му поднесоха специални подаръци и чуха думите му за важността на работата с младите хора.

Посещението беше част от международна програма в Рим, подкрепена от Еразъм+ и Европейската комисия. Младежите не само почувстваха силата на единството и ценностите, които носят като част от организацията, но и имаха възможност да се вдъхновят от примери за спорт и „двойна кариера“ – как можеш едновременно да си успешен спортист и да развиваш друга професия.

Те посетиха университета „Линк“, където разговаряха с топ спортисти – таекуондистката Наталиа Д’Анжело, фехтовачката Лукрезия Паулис и плувеца Дамиано Лестинги. Всички те са състезатели на високо ниво, включително с олимпийски участия, но благодарение на специални програми учат и развиват и други кариери.

В програмата имаше и среща с Италианския олимпийски комитет, където младежите научиха как се подготвят Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина.

Това е първата от три международни визити, които гвардейските отряди ще направят до 2026 г. – предстоят им още пътувания до Кипър и Белгия.