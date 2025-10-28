Български пробив в изкуствения интелект: SPEAR-1 променя света на роботите

Български учени от Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии към Софийския университет представиха нещо впечатляващо – SPEAR-1, нов AI модел за роботи, който разбира света в 3D!

Това е първата по рода си технология, която ще бъде напълно безплатна и достъпна за учени и компании по света. SPEAR-1 помага на роботите да „виждат“ и разбират обектите около себе си така, както го правят хората – в реално пространство, а не само в плоски 2D изображения.

Новият модел може да се обучава до 20 пъти по-ефективно от традиционните системи и е крачка напред към бъдеще, в което роботи ще работят редом с хората в домовете, фабриките и градовете ни.

Зад проекта стои международен екип, воден от INSAIT и участието на водещи учени, сред които проф. Люк Ван Гул и д-р Данда Паудел. Новината беше отразена и от престижни медии като WIRED, които определиха разработката като голям пробив за Европа.

С това постижение България показва, че може да бъде водещ център за иновации и изкуствен интелект, а младите хора у нас вече имат пример, че с наука и упоритост можем да стигнем световните върхове.