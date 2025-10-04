Български ученици създадоха свои училищни химни на сцената на Народния театър

Сцената на Народния театър „Иван Вазов“ се изпълни с музика, енергия и вдъхновение, когато ученици от десет български училища представиха своите нови училищни химни, създадени по инициативата „Светилник“ на организацията на автори и композитори „Музикаутор“.

Проектът започна през 2021 г. с идеята всяко училище в България да има свой уникален химн, който да изразява неговия дух, история и мечти. Оттогава „Светилник“ обединява вече над 15 000 ученици и повече от 1300 учители от 21 училища в 12 града.

Тази година десет нови училища създадоха своите песни с помощта на млади композитори и автори на текстове. Всички химни бяха написани специално за тях и прозвучаха за първи път на живо на сцената на Народния театър.