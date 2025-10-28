Български ученици триумфираха на олимпиада по астрономия в Румъния

Български ученици спечелиха четири медала от Младежката международна олимпиада по астрономия и астрофизика в Румъния! В състезанието участваха млади таланти от близо 20 държави, а нашият отбор се нареди сред най-добрите.

Тримата сребърни медалисти са Марина Маринова (МГ Русе), Лев Беленкий и Огнян Добрев (МГ Варна). Виктор Кожухаров от НПМГ в София спечели бронзов медал.

Отборът е ръководен от Ева Божурова от варненската обсерватория „Николай Коперник“ и Александър Куртенков от Института по астрономия към БАН.

България за пореден път показа, че звездите не са далечни, когато имаш талант и любопитство!