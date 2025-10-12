БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Франция има ново правителство
Жечо Станков пред БНТ: „Превантивното изключване е...
Карлос Насар бе посрещнат като герой в София
Български ученик от ПЧМГ стана световен шампион по ментална аритметика

Деца
Калоян Гешев, деветокласник от Първа частна математическа гимназия (ПЧМГ), спечели титлата световен шампион по ментална аритметика на престижното първенство JMCWC (Junior Mental Calculation World Championship). Това е най-голямото международно състезание по скоростна умствена калкулация за ученици до 19 години.

Форматът на шампионата включва решаване на 28 листа със задачи в рамките на два часа – 23 основни дисциплини и 5 с изненадващи задачи. Сред тях са извличане на пети корен от 15-цифрени числа, квадратни и кубични корени, факторизация, представяне на числа като сбор от квадрати, изчисляване на календарни дати, конвертиране на валути и сложни аритметични операции.

В състезанието участваха отбори от 22 държави, сред които Япония, Алжир, Мексико и Индия. Калоян завоюва Световната купа в категория 15–19 години с изключителен резултат – 2911 точки от възможни 2970, като завърши задачите само за 1 час и 20 минути и остави далеч зад себе си останалите състезатели.

С това постижение Калоян Гешев стана четирикратен световен шампион на JMCWC – огромна гордост за България и за Първа частна математическа гимназия.

Какво значи “6-7”? TikTok пак го направи
Какво значи “6-7”? TikTok пак го направи
Кораб под камерунски флаг потъна в Черно море на 140 мили от Варна Кораб под камерунски флаг потъна в Черно море на 140 мили от Варна
Спират трафика към София четири пъти дневно заради ремонт на АМ „Тракия“ Спират трафика към София четири пъти дневно заради ремонт на АМ „Тракия“
Нови правила за пътуване: ЕС въвежда биометричен контрол на границите Нови правила за пътуване: ЕС въвежда биометричен контрол на границите
България светна в зелено в името на живота България светна в зелено в името на живота
Христо Грозев – Европейски журналист на годината Христо Грозев – Европейски журналист на годината
Премиерът Желязков призова общините да съберат несъбрани до момента данъци в размер на 1 млрд. лв.
Премиерът Желязков призова общините да съберат несъбрани до момента...
У нас
Франция има ново правителство Франция има ново правителство
По света
Отново тапи: Къде от утре ще спира трафикът на "Тракия" по 4 пъти на ден? Отново тапи: Къде от утре ще спира трафикът на "Тракия" по 4 пъти на ден?
У нас
Товарен кораб потъна в нашата акватория на Черно море Товарен кораб потъна в нашата акватория на Черно море
У нас
Жечо Станков пред БНТ: „Превантивното изключване е по-важно...
У нас
Крехкият мир в Газа: Обратно броене в Израел в очакване на заложниците
По света
Икона на стил, хумор и човечност - с какво светът ще запомни...
По света
Местни избори в Пазарджик: Рекорден брой кандидати за общински...
У нас
