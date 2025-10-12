Български ученик от ПЧМГ стана световен шампион по ментална аритметика

Калоян Гешев, деветокласник от Първа частна математическа гимназия (ПЧМГ), спечели титлата световен шампион по ментална аритметика на престижното първенство JMCWC (Junior Mental Calculation World Championship). Това е най-голямото международно състезание по скоростна умствена калкулация за ученици до 19 години.

Форматът на шампионата включва решаване на 28 листа със задачи в рамките на два часа – 23 основни дисциплини и 5 с изненадващи задачи. Сред тях са извличане на пети корен от 15-цифрени числа, квадратни и кубични корени, факторизация, представяне на числа като сбор от квадрати, изчисляване на календарни дати, конвертиране на валути и сложни аритметични операции.

В състезанието участваха отбори от 22 държави, сред които Япония, Алжир, Мексико и Индия. Калоян завоюва Световната купа в категория 15–19 години с изключителен резултат – 2911 точки от възможни 2970, като завърши задачите само за 1 час и 20 минути и остави далеч зад себе си останалите състезатели.

С това постижение Калоян Гешев стана четирикратен световен шампион на JMCWC – огромна гордост за България и за Първа частна математическа гимназия.