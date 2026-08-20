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Българските борци останаха извън битката за медалите на световното до 20 години

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Олга Попова и Алан Тигиев започнаха с победи в Братислава, но отпаднаха в следващите си срещи

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Българските представители не успяха да стигнат до битките за отличията в поредния ден от световното първенство по борба до 20 години в Братислава. Олга Попова и Алан Тигиев записаха по една победа, но впоследствие претърпяха поражения, а съперниците им не достигнаха до финалите, което сложи край на участието им.

В категория до 57 килограма при девойките Олга Попова започна убедително срещу грузинката Нини Цицвидзе и се наложи с 6:1. На осминафиналите българката се изправи срещу Должон Цингуева, но отстъпи с 6:10. Последвалата загуба на Цингуева лиши Попова от възможността да продължи в репешажите.

Алан Тигиев също стартира успешно в категория до 86 килограма на свободния стил. Българинът се справи категорично с монголеца Билгундалай Пуревдагва с 13:4, но в следващия кръг загуби с туш от азербайджанеца Махмад Абазаде. Тигиев също не получи шанс за репешаж, след като Абазаде не успя да се класира за финала.

Участието си в надпреварата приключи и Ердал Галип в категория до 61 килограма.

България обаче ще има още три възможности за силно представяне в петък. На тепиха в Братислава ще излязат Ник Дойчинов в категория до 57 кг, Александър Делчев при 65-килограмовите и Григор Чернаков в категория до 92 кг.



#Алан Тигиев #Световно първенство по борба за младежи и девойки до 20 години в Братислава #Олга Попова

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