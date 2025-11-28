Българските национали по бокс се целят във финали на еврошампионата за мъже и жени до 23 г.

Три мача и три победи. Към това ще се стремят днес българските национали по бокс на полуфиналите на европейското първенство за мъже и жени до 23 години в Будапеща. Под наставленията на Жоел Арате и Валентин Поптолев те ще преследват място на финалите в събота в унгарската столица.

Пръв от националите ще се качи на ринга Радослав Росенов (60 кг). Около 14:00 часа той ще се изправи срещу Таджи Насибов (Азербайджан) в търсене на 16-та поредна победа на европейски първенства до 23 години. Дебютантът Викторио Илиев (65 кг) ще атакува финал около 16:45 часа срещу Юрай Бона (Словакия), а в 17:30 часа Уилиам Чолов (80 кг) ще боксира с Амар Кочи (Албания).