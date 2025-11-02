БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Българските отбори превзеха медалите на "Рамус София Къп"

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:55 мин.
Спорт
Запази

За отличията се бориха над 600 състезатели от близо 10 държави.

Българските отбори превзеха медалите на "Рамус София Къп"
Снимка: организаторите
Слушай новината

Българските отбори спечелиха най-много медали и превзеха почетната стълбичка на Международния турнир по таекуондо „Рамус София Къп“, който приключи късно вечерта вчера (1 ноември) в столичната зала „Асикс Арена“. За отличията се бориха над 600 състезатели от близо 10 държави.

Отборно класиране на дванадесетото издание на състезанието в олимпийската дисциплина „Спаринг“:

Възрастова група деца Клас А

1. „Сунг-ри“ (България)

2. „Нерон“ (България)

3. „Гладиатор“ (България)

Кадети Клас А

1. „Сунг-ри“ (България)

2. „Турбо“ (България)

3. „Кондор 2000“ (България)

Възрастова група деца Клас B

1. „Херея“ (България)

2. „Нерон“ (България)

3. „Феникс“ (България)

Кадети Клас В

1. „Херея“ (България)

2. „Феникс“ (България)

3. „Сунг-ри“ (България)

Юноши, мъже и жени Клас А

1. „A.C.S.' Black Tiger Taekwondo“ (Румъния)

2. „Сунг-ри“ (България)

3. „Рамус“ (България).

Отборно класиране в дисциплината „Пумсе“ (форма):

Клас А

1. „Форс-2004“ (България)

2. „S Team“ (България)

3. „A.C. Sarisa“ (Гърция)

Клас В

1. „S Team“ (България)

2. „Форс-2004“ (България)

3. „A.C.S.' Black Tiger Taekwondo“ (Румъния).

„Състезанието премина изключително успешно за българските състезатели като бе последна проверка преди европейското първенство по таекуондо за деца и кадети, което ще се проведе следващата седмица в Атина. Постигнатите резултати дават основание да се надяваме на добро представяне и в Гърция“, посочи Димитър Михайлов, главен организатор на „Рамус София Къп“ и вицепрезидент на Българската федерация по таекуондо (олимпийска версия).

Свързани статии:

Над 600 състезатели взеха участие в турнира по таекуондо "Рамус София Къп"
Над 600 състезатели взеха участие в турнира по таекуондо "Рамус София Къп"
Надпреварата се проведе за 12 път.
Чете се за: 01:20 мин.
#"Рамус София Оупън"

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
1
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"
2
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"
Последно сбогом с Иван Тенев (СНИМКИ)
3
Последно сбогом с Иван Тенев (СНИМКИ)
Нападение с нож във влак във Великобритания, 10 души са в болница
4
Нападение с нож във влак във Великобритания, 10 души са в болница
Цвета Рангелова, "Възраждане": Пенсионните фондове са пирамида, парите на хората не са защитени
5
Цвета Рангелова, "Възраждане": Пенсионните фондове са...
Арестуваните за нападението с нож във Великобритания са граждани на страната
6
Арестуваните за нападението с нож във Великобритания са граждани на...

Най-четени

Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
1
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал "Враждебна"
2
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал...
Напусна ни Иван Тенев
3
Напусна ни Иван Тенев
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
4
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха внесени в парламента
5
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха...
Болница получи административно наказание заради случая с младежа, който се хвърляше под движещи се коли и след това се самоуби
6
Болница получи административно наказание заради случая с младежа,...

Още от: Бойни спортове

Българските джудисти загубиха на европейското до 23 години в Кишинев
Българските джудисти загубиха на европейското до 23 години в Кишинев
Над 600 състезатели взеха участие в турнира по таекуондо "Рамус София Къп" Над 600 състезатели взеха участие в турнира по таекуондо "Рамус София Къп"
Чете се за: 01:20 мин.
Иван Пешев откри 12-ото издание на "Рамус София Къп" Иван Пешев откри 12-ото издание на "Рамус София Къп"
Чете се за: 01:27 мин.
600 състезатели ще се борят за медали на турнира по таекундо „Рамус София къп“ 600 състезатели ще се борят за медали на турнира по таекундо „Рамус София къп“
Чете се за: 01:40 мин.
Иван Пешев пожела успех на българските джудисти преди еврошампионата до 23 г. Иван Пешев пожела успех на българските джудисти преди еврошампионата до 23 г.
Чете се за: 01:00 мин.
Никола Михайлов в предаването "Аз съм" Никола Михайлов в предаването "Аз съм"
Чете се за: 02:20 мин.

Водещи новини

Протестите в Сърбия: Не стихва напрежението на площада пред парламента в Белград
Протестите в Сърбия: Не стихва напрежението на площада пред...
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Рая Назарян пред БНТ: Бюджетът ще бъде по-скоро консервативен Рая Назарян пред БНТ: Бюджетът ще бъде по-скоро консервативен
Чете се за: 17:12 мин.
У нас
Поредният погубен живот: "Ангели на пътя" искат справедливи присъди за шофьорите убийци Поредният погубен живот: "Ангели на пътя" искат справедливи присъди за шофьорите убийци
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Пиян шофьор помете няколко автомобила в центъра на София Пиян шофьор помете няколко автомобила в центъра на София
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
Над 70 000 къса цигари без бандерол бяха открити при акция в...
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Арестуваните за нападението с нож във Великобритания са граждани на...
Чете се за: 03:00 мин.
По света
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ