Българските отбори превзеха медалите на "Рамус София Къп"

Българските отбори спечелиха най-много медали и превзеха почетната стълбичка на Международния турнир по таекуондо „Рамус София Къп“, който приключи късно вечерта вчера (1 ноември) в столичната зала „Асикс Арена“. За отличията се бориха над 600 състезатели от близо 10 държави.

Отборно класиране на дванадесетото издание на състезанието в олимпийската дисциплина „Спаринг“:

Възрастова група деца Клас А

1. „Сунг-ри“ (България)

2. „Нерон“ (България)

3. „Гладиатор“ (България)

Кадети Клас А

1. „Сунг-ри“ (България)

2. „Турбо“ (България)

3. „Кондор 2000“ (България)

Възрастова група деца Клас B

1. „Херея“ (България)

2. „Нерон“ (България)

3. „Феникс“ (България)

Кадети Клас В

1. „Херея“ (България)

2. „Феникс“ (България)

3. „Сунг-ри“ (България)

Юноши, мъже и жени Клас А

1. „A.C.S.' Black Tiger Taekwondo“ (Румъния)

2. „Сунг-ри“ (България)

3. „Рамус“ (България).

Отборно класиране в дисциплината „Пумсе“ (форма):

Клас А

1. „Форс-2004“ (България)

2. „S Team“ (България)

3. „A.C. Sarisa“ (Гърция)

Клас В

1. „S Team“ (България)

2. „Форс-2004“ (България)

3. „A.C.S.' Black Tiger Taekwondo“ (Румъния).