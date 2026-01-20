Българските сабльори завършиха пети на Световната купа в Бостън

Българският отбор на сабя при младежите се класира на пето място на турнира за Световната купа в Бостън, САЩ. В състава бяха Симеон Далеков, Станимир Пелов, Никола Меицов и Радослав Воденов.

Българите се състезаваха с още 10 отбора и показаха много силна игра. В първия елиминационен кръг те спечелиха драматична победа над Канада с 45:44.

В двубоя за място сред най-добрите четири нашите сабльори отстъпиха на Италия с 40:45. След това обаче се върнаха силно в срещите за разпределение на местата от пето до осмо.

Българският тим победи първо Германия с 45:39, а след това и Испания със същия резултат – 45:39, и така завърши турнира на пето място.