Българският ансамбъл направи подиум тренировка преди световното по художествена гимнастика

Чете се за: 01:50 мин.
Спорт
Шампионатът в Рио де Жанейро може да гледате в ефира на БНТ.

Българският ансамбъл направи подиум тренировка преди световното по художествена гимнастика
Снимка: БФХГ
Слушай новината

Ансамбълът на България направи подиум тренировка преди да стартира своето участие на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро, което можете да проследите в ефира на БНТ от 22 до 24 август. София Иванова, Рейчъл Стоянов, Алина Коломиец, Даная Атанасова и Емилия Обретенова изиграха двете си композиции с пет ленти и с три топки/два обръча на официалния килим в зала "Arena Carioca 1".

Възпитаничките на Весела Димитрова и Ясена Стойнева ще поставят начало на шампионата утре, когато е финалът за многобоя, който се явява и квалификация за финалите при отделните уреди в неделя.

Подиум тренировката беше кратка - само 15 минути бяха на разположение на два състава едновременно, за да изпълнят своите съчетания под звуците на музиката. Някои отбори се появиха в състезателните си екипи, други избраха по-небрежен външен вид, но всички направиха зашеметяващи представления, съобщават от Международната федерация по гимнастика (ФИГ).

Домакинът Бразилия сподели килима с Италия и заниманието преминаха гладко за тях. Олимпийските шампионки от Париж 2024 Китай имаха проблеми, след като пръчката на една от лентите им се счупи по средата на изпълнението.

Многобоят при ансамблите започва в събота в 20:00 часа българско време и ще продължи до около 01:00 след полунощ в неделя.

По-късно днес Стилияна Николова и Ева Брезалиева ще играят на финала в многобоя на индивидуалната надпревара.

