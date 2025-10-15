Българският паспорт е почти колкото американския!

Оказва се, че българският паспорт е по-силен, отколкото много хора си мислят – с него можеш да пътуваш без виза до цели 178 държави! Това ни поставя на 14-то място в света, заедно с Кипър.

За сравнение – американците могат да ходят без виза в 180 страни. Само две повече!

Да, паспортът на САЩ вече не е това, което беше – паднал е до 12-то място, извън Топ 10, за първи път от 20 години.

На върха са:

Сингапур – достъп до 193 държави

Южна Корея – 190

Япония – 189

След тях са Германия, Италия, Испания и още няколко европейски държави с по 188.

Причината американският паспорт да губи позиции?

САЩ вече нямат безвизов достъп до Бразилия , Китай и още няколко държави като Мианмар и Папуа Нова Гвинея. Междувременно други страни разширяват контактите си и печелят точки в класацията.

Системата се нарича Henley Passport Index – тя следи колко страни можеш да посетиш без виза.

Иначе казано: българският паспорт вече е сериозен играч!

С него може да не обиколиш всички плажове по света, но доста близо си до това.





