Българският патриарх Даниил разговаря с Йерусалимския патриарх Теофил III

Негово Светейшество Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил проведе телефонен разговор с Негово Блаженство Йерусалимския патриарх Теофил III, съобщиха от пресслужбата на Българската православна църква - Българска патриаршия (БПЦ-БП).

В хода на разговора Предстоятелят на Българската православна църква – Българска Патриаршия изрази своята загриженост от тревожните новини във връзка с продължаващите военни действия в Близкия изток и съобщенията за ограничаване на достъпа до храма „Възкресение Христово“.

Йерусалимският патриарх запозна патриарх Даниил с актуалната обстановка в Йерусалим и региона, изтъквайки уверенията, които има, че богослуженията по време на Страстната седмица и на пасхалния период няма да бъдат прекъсвани, а представителите на Поместните църкви ще имат достъп до храма за Благодатния огън, както всяка година досега.

Българският патриарх Даниил изрази своята безрезервна подкрепа към светата древна Йерусалимска патриаршия – „майка на Църквите“, и към многострадалното ѝ паство, което преминава през големи изпитания.
Той увери своя събрат, че православният български народ се моли всекидневно за светата Сионска църква и за всички, които страдат от военните конфликти. Разговорът завърши с благопожелания за мир в региона и по света, и за светло посрещане на Празника на празниците – Възкресението на нашия Господ Бог и Спасител Иисус Христос, се казва в съобщението на БПЦ-БП.

#Йерусалимския патриарх Теофил III # патриарх Даниил #Българска православна църква

