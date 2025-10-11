БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Балкан потрепери, но удържа Локомотив Пловдив

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Всичко от автора
Чете се за: 03:57 мин.
Спорт
"Зелените" отблъснаха щурма на "черно-белите" за две поред в НБЛ.

балкан потрепери удържа локомотив пловдив
Снимка: balkan-basket.com
Балкан намери пътя към втория пореден успех през сезона в НБЛ. Селекцията на Васил Христов се наложи трудно над Локомотив Пловдив с 83:80 в среща от втория кръг, изиграна в "Арена Ботевград". Действащите бронзови медалисти държаха съдбата си в свои ръце, но едва във финалните акорди оцеляха, тъй като отблъснаха щурма на състава, воден от Асен Николов. "Черно-белите" показаха огромен характер, връщайки се от 23-точково изоставане в през второто полувреме.

По този начин срещу името на балканци личи пълен актив от две победи, а дебютантът в родния елит е на обратния полюс. На 19 октомври (неделя) Балкан ще има визита на Спартак Плевен, докато ден по-рано Локомотив ще домакинства на Шумен.

Откриващите минути преминаха под знака на безплодните атаки до голяма степен. Домакините вдигнаха оборотите до някаква степен, намирайки лидерската роля чрез Димитър Димитров, Джак Пейгънкоф и Демонд Робинсън, за да си издействат аванс от 3 точки в края на встъпителния период.

Балканци показаха силата си в офанзивен план за начало на следващата десетка, когато Илиян Пищиков и Робинсън настроиха мерниците зад арката. Куинтън Минси се опита да спре пропадането на гостите, но Пейгънкоф и здравата игра в защита окрилиха „зелените“ да се оттеглят в съблекалнята при 46:31.

Тимът от Ботевград бе на гребена на вълната на старта на третата част, тъй като намериха пътя към още по-солидна преднина, изкована от Димитров, Пейгънкоф и Робинсън. „Черно-белите“ показаха признаци на живот, дело на Шоу Андерсън и Кръстомир Михов, връщайки надеждите за нова интрига, но действащият бронзов имаше рецепта за противодействие и си извоюва 12-точков актив след 30 минути игрово време.

Лидерските качества на Димитров се проявиха при откриването на заключителната четвърт и въдвори нова доза ред в редиците на балканци. Дъвъръл Рамзи, Йоанис Кикрилис и Андерсън дадоха да се разбере, че „смърфовете“ имат сили за още един щурм, чрез който изоставането им бе стопено до минус 3 с по-малко от 3 минути, оставащи на часовника. Грешки в лагера на домакините дадоха шансове на отбора от Пловдив да дори да постави равенството на таблото, като във финалните 10 секунди Рамзи пропусна зад дъгата при минус 3. В ответната атака Робинсън не сполучи и при двата си опита от наказателната линия, а с финалната сирена Рамзи не успя да вкара почти от центъра и това бе всичко.

Демонд Робинсън се открои за Балкан със своите с 21 точки и 13 борби. Джак Пейгънкоф (6 овладени под двата ринга топки и 5 асистенции) и Димитър Димитров (5 овладени под двата коша топки) се разписаха с по 17 точки.

Шоу Андерсън отговори за Локомотив с 21 точки и 5 борби. Куинтън Минси и Дъвърл Рамзи (8 асистенции) записаха по 16 точки, Калил Милър регистрира 11 и 11 овладени под двата ринга топки).

#НБЛ 2025/2026 #БК Локомотив Пловдив #БК Балкан Ботевград

