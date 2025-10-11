Балкан потрепери, но удържа Локомотив Пловдив

Балкан намери пътя към втория пореден успех през сезона в НБЛ. Селекцията на Васил Христов се наложи трудно над Локомотив Пловдив с 83:80 в среща от втория кръг, изиграна в "Арена Ботевград". Действащите бронзови медалисти държаха съдбата си в свои ръце, но едва във финалните акорди оцеляха, тъй като отблъснаха щурма на състава, воден от Асен Николов. "Черно-белите" показаха огромен характер, връщайки се от 23-точково изоставане в през второто полувреме.

По този начин срещу името на балканци личи пълен актив от две победи, а дебютантът в родния елит е на обратния полюс. На 19 октомври (неделя) Балкан ще има визита на Спартак Плевен, докато ден по-рано Локомотив ще домакинства на Шумен.

Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от BC Balkan (@balkanbotevgrad)





Откриващите минути преминаха под знака на безплодните атаки до голяма степен. Домакините вдигнаха оборотите до някаква степен, намирайки лидерската роля чрез Димитър Димитров, Джак Пейгънкоф и Демонд Робинсън, за да си издействат аванс от 3 точки в края на встъпителния период.

Балканци показаха силата си в офанзивен план за начало на следващата десетка, когато Илиян Пищиков и Робинсън настроиха мерниците зад арката. Куинтън Минси се опита да спре пропадането на гостите, но Пейгънкоф и здравата игра в защита окрилиха „зелените“ да се оттеглят в съблекалнята при 46:31.

Тимът от Ботевград бе на гребена на вълната на старта на третата част, тъй като намериха пътя към още по-солидна преднина, изкована от Димитров, Пейгънкоф и Робинсън. „Черно-белите“ показаха признаци на живот, дело на Шоу Андерсън и Кръстомир Михов, връщайки надеждите за нова интрига, но действащият бронзов имаше рецепта за противодействие и си извоюва 12-точков актив след 30 минути игрово време.

Лидерските качества на Димитров се проявиха при откриването на заключителната четвърт и въдвори нова доза ред в редиците на балканци. Дъвъръл Рамзи, Йоанис Кикрилис и Андерсън дадоха да се разбере, че „смърфовете“ имат сили за още един щурм, чрез който изоставането им бе стопено до минус 3 с по-малко от 3 минути, оставащи на часовника. Грешки в лагера на домакините дадоха шансове на отбора от Пловдив да дори да постави равенството на таблото, като във финалните 10 секунди Рамзи пропусна зад дъгата при минус 3. В ответната атака Робинсън не сполучи и при двата си опита от наказателната линия, а с финалната сирена Рамзи не успя да вкара почти от центъра и това бе всичко.

Демонд Робинсън се открои за Балкан със своите с 21 точки и 13 борби. Джак Пейгънкоф (6 овладени под двата ринга топки и 5 асистенции) и Димитър Димитров (5 овладени под двата коша топки) се разписаха с по 17 точки.

Шоу Андерсън отговори за Локомотив с 21 точки и 5 борби. Куинтън Минси и Дъвърл Рамзи (8 асистенции) записаха по 16 точки, Калил Милър регистрира 11 и 11 овладени под двата ринга топки).