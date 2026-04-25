Балкан заключи второто място в края на редовния сезон в НБЛ

Балкан финишира на второ място в редовния сезон на НБЛ. Съставът на Йован Попович надделя над Ботев 2012 с 93:86 в мач от последния 33-и кръг. В "Арена Ботевград" балканци имаха предимство в голяма част от срещата, но едва в края подпечатаха своя пети пореден успех, удържайки баскетболистите на Йован Попович.

Това се оказа достатъчно за "зелените" да завършат с 24 победи и 6 загуби, докато дебютантът в елита записа 16 успеха и 14 поражения, което му отреди петото място в крайното класиране. В първия кръг Балкан ще има за съперник седмия Миньор 2015, а Ботев ще спори с друг дебютант в шампионата - Локомотив Пловдив, който се бетонира на четвъртата позиция.

Димитър Димитров и Константин Тошков бяха в основата на това домакините за отрицателно време да се радват на двуцифрена разлика в началните минути. Гостите изпитваха сериозни трудности в опитите си да отговорят, особено в нападение, а Николай Грозев пое щафетата и балканци си издействаха разлика от 11 точки в края на дебютната част.

Георги Герганов и Михаил Калинов накараха новака в шампионата да си повярва, че има сили да се противопостави в началото на втория период, стопявайки изоставането му под едноцифрени изражения. Ответен отговор, дело на Алекс Симеонов, Джамари Блекмън и Грозев, предостави възможността на „зелените“ да си върнат двуцифрената преднина и да се изстрелят на голямата почивка при 56:36.

Нападението на ботевградския тим вървеше като по учебник и в началото на второто полувреме, когато Тадж Грийн, Тошков и Блекман се изявиха в това отношение, запазвайки разликата му непокътната. Герганов и Калинов отново бяха основните опции за отбора от Враца, но домакините трудно допускаха колебания и след 30 минути игра се откъснаха с 14 точки.

Калинов и Дейвид Хоутън показаха, че гостите все още няма да се предадат във финалната десетка, в която постепенно разликата започна да се топи. Симеонов напомни за себе си и балканци отново започнаха да дишат по-спокойно. Нови точни стрелби на Хоутън и Калинов доближиха врачанския отбор до минус 3 в последните 54 секунди, но ключова тройка на Симеонов сложи точка на спора в ответната атака.

Алекс Симеонов поведе Балкан с 21 точки. Джамари Блекман прибави 16, Димитър Димитров остави срещу името си 14 и 6 асистенции, Тадж Грийн навъртя 11 и 12 борби.

Михаил Калинов блесна за Ботев с 26 точки, 6 асистенции и 4 точни шута зад дъгата. Стефан Михайлов отбеляза 16 и 4 тройки, Георги Герганов завърши с 14 и 6 асистенции. Дейвид Хоутън има 14 и 6 завършващи подавания.