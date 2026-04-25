БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Левски е на победа от шампионската титла след светкавичен...
Чете се за: 06:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Балкан заключи второто място в края на редовния сезон в НБЛ

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:22 мин.
Спорт
Запази

Балканци удържаха Ботев и добавиха нов успех на сметката си.

балкан ботевград ботев 2012 нбл
Снимка: НБЛ
Слушай новината

Балкан финишира на второ място в редовния сезон на НБЛ. Съставът на Йован Попович надделя над Ботев 2012 с 93:86 в мач от последния 33-и кръг. В "Арена Ботевград" балканци имаха предимство в голяма част от срещата, но едва в края подпечатаха своя пети пореден успех, удържайки баскетболистите на Йован Попович.

Това се оказа достатъчно за "зелените" да завършат с 24 победи и 6 загуби, докато дебютантът в елита записа 16 успеха и 14 поражения, което му отреди петото място в крайното класиране. В първия кръг Балкан ще има за съперник седмия Миньор 2015, а Ботев ще спори с друг дебютант в шампионата - Локомотив Пловдив, който се бетонира на четвъртата позиция.

Димитър Димитров и Константин Тошков бяха в основата на това домакините за отрицателно време да се радват на двуцифрена разлика в началните минути. Гостите изпитваха сериозни трудности в опитите си да отговорят, особено в нападение, а Николай Грозев пое щафетата и балканци си издействаха разлика от 11 точки в края на дебютната част.

Георги Герганов и Михаил Калинов накараха новака в шампионата да си повярва, че има сили да се противопостави в началото на втория период, стопявайки изоставането му под едноцифрени изражения. Ответен отговор, дело на Алекс Симеонов, Джамари Блекмън и Грозев, предостави възможността на „зелените“ да си върнат двуцифрената преднина и да се изстрелят на голямата почивка при 56:36.

Нападението на ботевградския тим вървеше като по учебник и в началото на второто полувреме, когато Тадж Грийн, Тошков и Блекман се изявиха в това отношение, запазвайки разликата му непокътната. Герганов и Калинов отново бяха основните опции за отбора от Враца, но домакините трудно допускаха колебания и след 30 минути игра се откъснаха с 14 точки.

Калинов и Дейвид Хоутън показаха, че гостите все още няма да се предадат във финалната десетка, в която постепенно разликата започна да се топи. Симеонов напомни за себе си и балканци отново започнаха да дишат по-спокойно. Нови точни стрелби на Хоутън и Калинов доближиха врачанския отбор до минус 3 в последните 54 секунди, но ключова тройка на Симеонов сложи точка на спора в ответната атака.

Алекс Симеонов поведе Балкан с 21 точки. Джамари Блекман прибави 16, Димитър Димитров остави срещу името си 14 и 6 асистенции, Тадж Грийн навъртя 11 и 12 борби.

Михаил Калинов блесна за Ботев с 26 точки, 6 асистенции и 4 точни шута зад дъгата. Стефан Михайлов отбеляза 16 и 4 тройки, Георги Герганов завърши с 14 и 6 асистенции. Дейвид Хоутън има 14 и 6 завършващи подавания.

Свързани статии:

Рилски спортист спечели редовния сезон с убедителен успех над Спартак Плевен
За Рилецо предстои плейофен сблъсък с Берое.
Чете се за: 02:02 мин.
Черно море обърна Шумен за победоносен край на редовния сезон
Действащите вицешампиони в НБЛ загряха за плейофите
Чете се за: 03:47 мин.
#БК Ботев 2012 #НБЛ 2025/2026 #БК Балкан Ботевград

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте финалната серия в НВЛ между Марица Пд и Левски по БНТ 3
1
НА ЖИВО: Четвърти ден от финалите на европейското първенство по борба в Тирана по БНТ 3
2
Надежда Нейнски: Върна се желанието на хората да гласуват
3
Мотористите готови на протест: Искат да могат да плащат разсрочено „Гражданска отговорност"
4
Левски е на победа от шампионската титла след светкавичен обрат срещу ЦСКА във Вечното дерби
5
Слави Василев: Идва времето на истинското правосъдие, на прозрачността, на правовата държава и отговорността
6
Най-четени

При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент, БСП остава под чертата
1
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс Грийн" в Лондон
2
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
3
Убедителна преднина за „Прогресивна България" в Русе при обработени 80% от протоколите
4
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
5
МВнР: Приключи изборният ден в Австралия, Азия, Африка и Европа
6
Още от: Баскетбол

Константин Папазов влиза в битката за президент на БФБаскетбол
Чете се за: 00:55 мин.
Чете се за: 02:02 мин.
Чете се за: 02:32 мин.
Чете се за: 03:47 мин.
Чете се за: 04:00 мин.

Водещи новини

Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Чете се за: 06:02 мин.
Български футбол
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Чете се за: 03:40 мин.
По света
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ