БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Почина отец Иван от Нови хан
Чете се за: 00:50 мин.
Дебатите по вота на недоверие ще се проведат в сряда,...
Чете се за: 01:00 мин.
Образователният министър: Трябва да засилим...
Чете се за: 04:07 мин.
15 септември е! Училищата посрещат 57 000 първокласници
Чете се за: 00:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Барса счупи рекорд при разгрома над Валенсия

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:05 мин.
Спорт
Запази

Каталунците остават на второ място в класирането в Ла Лига.

Барселона, Левандовски
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Историческа вечер за Барселона. Каталунците разгромиха Валенсия с 6:0 и дома в мач от Ла Лига и поставиха любопитен ремкорд. Нападателите Рафиня и Роберт Левандовски, които влязоха през второто полувреме на мача, отбелязаха по два гола. Играчите станаха първите съотборници в историята на испанските първенства, които отбелязаха два гола, след като влязоха като резерви.

За каталунците това бе първо домакинство на стадион "Йохан Кройф" пред едва 6000 зрители. От ръководството се надява, че може да се върне на своя "Камп Ноу" с ограничен капацитет от 27 000 места още в следващия мач на свой терен, който ще е срещу Хетафе. Но клубът все още не е получил необходимите разрешения от кметството на града.

Барселона има 10 точки и е на второ място в таблицата на Ла Лига. Реал е начело с 12 пункта.

Свързани статии:

Барселона вкара шест гола на Валенсия
Барселона вкара шест гола на Валенсия
По две попадения отбелязаха Фермин Лопес, бразилската звезда Рафиня...
Чете се за: 00:55 мин.
#Ла Лига 2025/26 #ФК Барселона

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Тежка катастрофа на изхода на Варна затрудни движението по автомагистрала "Хемус"
1
Тежка катастрофа на изхода на Варна затрудни движението по...
Исторически успех за България в турнира за Купа "Дейвис"
2
Исторически успех за България в турнира за Купа "Дейвис"
Откриха автомагистрала "Европа": Пътуваме от Западна Европа до Истанбул по аутобан
3
Откриха автомагистрала "Европа": Пътуваме от Западна...
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
4
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Протест на столичния квартал "Горубляне" блокира движението по бул. "Цариградско шосе" за часове
5
Протест на столичния квартал "Горубляне" блокира...
Жители на квартал "Горубляне" в София протестират с искане за оставка на заместник-кмета Никола Лютов
6
Жители на квартал "Горубляне" в София протестират с...

Най-четени

Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
1
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
2
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
3
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа
4
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
5
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Почина 16-годишното момче, прегазено умишлено от пастрока си в с. Басарбово
6
Почина 16-годишното момче, прегазено умишлено от пастрока си в с....

Още от: Европейски футбол

Барселона вкара шест гола на Валенсия
Барселона вкара шест гола на Валенсия
Модрич донесе победа на Милан с първия си гол в Италия Модрич донесе победа на Милан с първия си гол в Италия
Чете се за: 01:10 мин.
Осасуна се справи с Райо Валекано Осасуна се справи с Райо Валекано
Чете се за: 01:27 мин.
Сасуоло разочарова Лацио за първа победа за сезона в Серия А Сасуоло разочарова Лацио за първа победа за сезона в Серия А
Чете се за: 02:10 мин.
Санкт Паули продължава да лети в Бундеслигата Санкт Паули продължава да лети в Бундеслигата
Чете се за: 02:45 мин.
ПСЖ продължава да е перфектен в Лига 1, но загуби част от важните си играчи ПСЖ продължава да е перфектен в Лига 1, но загуби част от важните си играчи
Чете се за: 02:20 мин.

Водещи новини

Дебатите по вота на недоверие ще се проведат в сряда, гласуването - вероятно в четвъртък
Дебатите по вота на недоверие ще се проведат в сряда, гласуването -...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Вдъхновяващите истории: Момчето на колело, помагало на пожарникарите в Сунгурларско, мечтае да стане военен Вдъхновяващите истории: Момчето на колело, помагало на пожарникарите в Сунгурларско, мечтае да стане военен
Чете се за: 05:32 мин.
У нас
Премиерът Желязков: Над 20% от учителите са под 35 г., все повече млади хора избират тази професия Премиерът Желязков: Над 20% от учителите са под 35 г., все повече млади хора избират тази професия
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Президентът Радев: От подема на образованието зависи нашето бъдеще Президентът Радев: От подема на образованието зависи нашето бъдеще
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Почина отец Иван от Нови хан
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Тръмп предупреди Нетаняху "да внимава" след израелския...
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Локализираха пожара над Рилския манастир
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Връчиха наградите "Еми"
Чете се за: 02:30 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ