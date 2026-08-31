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Барселона и Атлетико Мадрид в битка за нападател с цена от 50 милиона евро

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Спорт
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Николò Тресолди от Брюж е сред вариантите за атаката на двата испански гранда, но високите финансови изисквания на белгийците усложняват евентуална сделка

Барселона и Атлетико Мадрид в битка за нападател с цена от 50 милиона евро
Снимка: БГНЕС
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Барселона и Атлетико Мадрид проявяват сериозен интерес към нападателя на Брюж Николò Тресолди, но цената от 50 милиона евро, поставена от белгийския клуб, на този етап се оказва сериозна пречка пред евентуален трансфер.

22-годишният футболист е сред набелязаните варианти за подсилване на атаката и на двата испански клуба в заключителната фаза на трансферния прозорец. Брюж е готов да разглежда предложения за Тресолди, но не възнамерява да прави сериозен компромис с финансовите си изисквания.

Барселона вече е отправил конкретни запитвания за нападателя, докато търси алтернатива на все по-сложната операция по привличането на Хулиан Алварес от Атлетико Мадрид. Каталунците обаче не са склонни да достигнат исканите от Брюж 50 милиона евро.

Сумата е двойно по-висока от настоящата пазарна оценка на Тресолди от около 25 милиона евро според специализираните сайтове, но в Брюж са убедени, че разполагат с футболист с огромен потенциал и не са готови да го продадат евтино.

Атлетико също вече е проучвал възможността да привлече младия нападател и интересът на мадридчани остава сериозен. Финансовата ситуация на клуба обаче не позволява лесното осъществяване на подобна сделка.

Поради тази причина Атлетико първоначално се е насочил към по-достъпна опция и работи по привличането на Джонатан Дейвид под наем. Ситуацията около Тресолди обаче може да се промени, ако Хулиан Алварес все пак напусне Мадрид преди затварянето на трансферния прозорец.

Барселона от своя страна продължава да търси естествен наследник на Роберт Левандовски в центъра на атаката. Каталунците са предприели действия и за Габриел Жезус, но профилът на бразилеца е различен от този, който клубът търси в дългосрочен план.

Така Тресолди остава привлекателна възможност и за Барселона, и за Атлетико, но поставената от Брюж цена от 50 милиона евро превръща евентуалния трансфер в трудна операция в последните часове на пазара.

#Николо Тресолди #ПФК Барселона #ФК Атлетико Мадрид

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