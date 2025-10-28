Барселона налага три ограничения по адрес на Ламин Ямал

Ръководството на Барселона е провело среща след загубеното Ел Класико с агента на Ламин Ямал – Жорже Мендеш. Причината са за това са действията на крилото в последно време, които не резонират с очакванията към него.

Ямал избухна по адрес на големия съперник още преди двубоя в неделя, а думите му по адрес на „кралския“ клуб доведоха до напрежение след края на мача. Тогава той разменяше реплики с Винисиус и съотборника си в националния отбор на Испания – Дани Карвахал.

Според испанските Mundo Deportivo и Sport – каталунците са решени да опитат вразумяване на футболиста с три прости условия на първо време. Като за начало ръководството е пожелало Ямал да ограничи публикациите в социалните мрежи, свързани с личния му живот, особено с приятелката му Ники Никол.

Оттук нататък ще бъдат ограничени и интервютата с футболиста като те ще стават с изричното одобрение на мениджъра му Жорже Мендеш. Наскоро се появиха информации, че антуражът на Ямал му е забранил да дава автографи, за да започне да продава подписани артикули за допълнителни доходи.

В допълнение от клуба са увеличили натуралното лечение и упражнения във фитнеса за Ямал по време на неговите почивни дни. Причината за това е стара контузия, която продължава да мъчи испанското крило.