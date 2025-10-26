Реал М прекъсна каръка срещу Барселона и спечели първото Ел Класико за сезона

Реал Мадрид победи с 2:1 у дома Барселона в дербито на 10-ия кръг на испанското първенство. Отменена дузпа, непризнат гол, пропуснат 11-метров наказателен удар и червен картон белязаха първото Ел Класико през сезона в Ла Лига.

"Белите", които загубиха последните си четири мача срещу големия си съперник, реализираха попадение в 12-ата минута чрез Килиан Мбапе, но френският национал се намираше в нередовна позиция. Преди това главният съдия Сесар Сото Градо отсъди дузпа, която беше отменена, след като телевизионните повторения показаха, че Ламин Ямал не извършва нарушение в наказателното поле на шампионите.

Столичани все пак взеха аванс в резултата в 22-ата минута чрез Мбапе, който преодоля Войчех Шчесни, след като беше изведен на голова позиция от Джуд Белингам.

Седем минути преди почивката Маркъс Рашфорд изведе Фермин Лопес на голова позиция и той лесно изравни за 1:1.

В 43-ата минута Белингам отбеляза на празна врата второто и решително попадение за лидера в класирането след асистенция на Едер Милитао.

Седем минути след почивката Шчесни спаси дузпа, изпълнена от звездата Килиан Мбапе. 11-метровият наказателен удар беше отсъден заради игра с ръка на Ерик Гарсия в наказателното поле.

В 69-ата минута попадение на Белингам също не беше признато след засада, а дълбоко в допълнителното време Педри от Барселона получи втори жълт и съответно червен картон.

Кралския клуб е водач в класирането с 27 точки след десет кръга, докато "Блауграна" е с 5 пункта по-малко на втората позиция. В този двубой каталунците не можеха да разчитат на контузените Гави, Роберт Левандовски, Жоан Гарсия, Дани Олмо, Марк-Андре тер Стеген и Рафиня.

В друга среща от кръга Майорка завърши наравно 1:1 с гостуващия Леванте.