БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
БСП решава за ротационния председател на НС и оставането...
Чете се за: 02:42 мин.
Задържаха двама души за обира в Лувъра
Чете се за: 01:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Реал М прекъсна каръка срещу Барселона и спечели първото Ел Класико за сезона

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:32 мин.
Спорт
Запази

Кралския клуб дръпна на големия си съперник с 5 точки в класирането.

Килиан Мбапе
Снимка: БТА
Слушай новината

Реал Мадрид победи с 2:1 у дома Барселона в дербито на 10-ия кръг на испанското първенство. Отменена дузпа, непризнат гол, пропуснат 11-метров наказателен удар и червен картон белязаха първото Ел Класико през сезона в Ла Лига.

"Белите", които загубиха последните си четири мача срещу големия си съперник, реализираха попадение в 12-ата минута чрез Килиан Мбапе, но френският национал се намираше в нередовна позиция. Преди това главният съдия Сесар Сото Градо отсъди дузпа, която беше отменена, след като телевизионните повторения показаха, че Ламин Ямал не извършва нарушение в наказателното поле на шампионите.

Столичани все пак взеха аванс в резултата в 22-ата минута чрез Мбапе, който преодоля Войчех Шчесни, след като беше изведен на голова позиция от Джуд Белингам.

Седем минути преди почивката Маркъс Рашфорд изведе Фермин Лопес на голова позиция и той лесно изравни за 1:1.

В 43-ата минута Белингам отбеляза на празна врата второто и решително попадение за лидера в класирането след асистенция на Едер Милитао.

Седем минути след почивката Шчесни спаси дузпа, изпълнена от звездата Килиан Мбапе. 11-метровият наказателен удар беше отсъден заради игра с ръка на Ерик Гарсия в наказателното поле.

В 69-ата минута попадение на Белингам също не беше признато след засада, а дълбоко в допълнителното време Педри от Барселона получи втори жълт и съответно червен картон.

Кралския клуб е водач в класирането с 27 точки след десет кръга, докато "Блауграна" е с 5 пункта по-малко на втората позиция. В този двубой каталунците не можеха да разчитат на контузените Гави, Роберт Левандовски, Жоан Гарсия, Дани Олмо, Марк-Андре тер Стеген и Рафиня.

В друга среща от кръга Майорка завърши наравно 1:1 с гостуващия Леванте.

#ФК Леванте #Ла Лига 2025/26 #ФК Майорка #ФК Реал Мадрид #ФК Барселона

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се защитават, ако станат обект на агресия
1
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
2
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей...
Детето, паднало от скала в Рила, е транспортирано с хеликоптер до София
3
Детето, паднало от скала в Рила, е транспортирано с хеликоптер до...
Бюджет 2026 - повече приходи и увеличение на доходите
4
Бюджет 2026 - повече приходи и увеличение на доходите
На Димитровден небето се отваря
5
На Димитровден небето се отваря
Тръмп повтори - не искал да "си губи времето" със среща с Путин
6
Тръмп повтори - не искал да "си губи времето" със среща с...

Най-четени

Поредна измама - промени банковата си сметка, за да превалутират средствата в евро
1
Поредна измама - промени банковата си сметка, за да превалутират...
Почина момчето, което беше намушкано в столичен мол
2
Почина момчето, което беше намушкано в столичен мол
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
3
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
4
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога
5
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда,...
Хитрост, за да избегнат толкамери: Шофьори все по-често използват отсечката от Кресна до Сандански
6
Хитрост, за да избегнат толкамери: Шофьори все по-често използват...

Още от: Европейски футбол

Байер Леверкузен си стъпи на краката след погрома срещу ПСЖ
Байер Леверкузен си стъпи на краката след погрома срещу ПСЖ
Огневата мощ на Галатасарай приземи 10 от Гьозтепе Огневата мощ на Галатасарай приземи 10 от Гьозтепе
Чете се за: 01:07 мин.
Лил се развихри срещу последния в Лига 1 Лил се развихри срещу последния в Лига 1
Чете се за: 02:25 мин.
Дибала окрили Рома до върха на Серия А Дибала окрили Рома до върха на Серия А
Чете се за: 01:22 мин.
Езе наказа бившия си отбор и донесе нови три точки на Арсенал Езе наказа бившия си отбор и донесе нови три точки на Арсенал
Чете се за: 01:32 мин.
Кайрат Алмати с пета шампионска титла на Казахстан Кайрат Алмати с пета шампионска титла на Казахстан
Чете се за: 03:15 мин.

Водещи новини

„Болката няма край, но търсим справедливост“: Процесът за пожара в Кочани започва на 19 ноември
„Болката няма край, но търсим справедливост“: Процесът...
Чете се за: 01:50 мин.
Балкани
БСП даде зелена светлина за ротационното председателство на парламента (ОБЗОР) БСП даде зелена светлина за ротационното председателство на парламента (ОБЗОР)
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Русия тества „Буревестник“ – ракета с ядрена мощност Русия тества „Буревестник“ – ракета с ядрена мощност
Чете се за: 02:57 мин.
По света
Хирургът, който връща живота – доц. Елиан Зънзов е Лекар на годината в Пловдив Хирургът, който връща живота – доц. Елиан Зънзов е Лекар на годината в Пловдив
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Катастрофа затруднява движението по Е-79 край Монтана
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Трус от 4 по Рихтер в района на Диарбекир, няма пострадали
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Тръмп на едноседмична визита в Югоизточна Азия: Сред акцентите са...
Чете се за: 02:32 мин.
По света
На Димитровден небето се отваря
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ