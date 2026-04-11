Барселона направи нова крачка към титлата след убедителна победа в дербито с Еспаньол

Барселона се наложи с категоричното 4:1 срещу Еспаньол в каталунското дерби от 31-ия кръг на испанското първенство по футбол и продължи уверения си ход към титлата.

Тимът на домакините записа седма поредна победа в Ла Лига и увеличи преднината си на върха до девет точки пред Реал Мадрид, седем кръга преди края на сезона.

Големият герой за Барселона бе Феран Торес, който се разписа на два пъти през първото полувреме. Нападателят откри резултата още в деветата минута след асистенция на Ламин Ямал, а в 25-ата удвои, оформяйки силен старт за своя тим.

Еспаньол успя да върне едно попадение чрез Пол Лосано след почивката, но интригата не се задържа дълго. В заключителните минути Барселона отново наложи волята си, като първо Ламин Ямал се разписа, а малко след това Маркъс Рашфорд оформи крайното 4:1.

С успеха каталунците затвърдиха отличната си форма в решителната фаза на сезона, докато Еспаньол остава в средата на класирането с 38 точки.