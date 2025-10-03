БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Барселона показа силата си срещу Барселона в Евролигата (ВИДЕО)

от Веселин Михайлов
Спорт
Испанците ликуват за първи път през новия сезон в турнира на богатите.

барселона показа силата барселона евролигата видео
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Барселона ликува за първи път от началото на новия сезон в Евролигата. Селекцията на Жуан Пенароя се наложи над Панатинайкос със 103:96 в среща от втория кръг, изиграна в "Телеком Сентър". Испанците показаха силата си, особено в офанзивен план, за да държат съдбата си в свои ръце и да отблъснат всички опити за щурм на състава, воден от Ергин Атаман. По този начин каталунците нанесоха първо поражение на гърците в турнира на богатите, като ключови се оказаха 16-те тройки на първите срещу 8 за домакините.

Това се оказа достатъчно за двата отбора да имат на сметката си победа и загуба на този етап в най-комерсиалната клубна надпревара на Стария континент. На 10 октомври (петък) "блаугранас" ще домакинстват на друг испански отбор - Валенсия, докато за "детелините" също ще предстои испанско предизвикателство, тъй като ще имат визита на Баскония ден по-рано.

Встъпителните минути премина на приливи и отливи за двата отбора, особено от гледна точка на размяната на серии. Уили Ернангомес и Майлс Норис се отличиха донякъде в офанзивен план за гостите, докато домакините разчитаха в това отношение на Кендрик Нън, Йомер Юрцевен и Джеди Осман. Испанците намериха още по-сериозен ритъм в нападение по пътя към аванса от 6 точки в края на встъпителния период.

Началото на следващата десетка предложи дъжд от точни стрелби и това се отрази на смяната на водачеството, като на сцената изгряха главно Торнике Шенгелия и Хуан Ернангомес. Впоследствие каталунците отново намериха повече аргументи в атака, за да се настанят на лидерската позиция и да се оттеглят при 51:45 в съблекалнята.

Кевин Пънтър, Уили Ернангомес и Уил Клайбърн се погрижиха „блаугранас“ да демонстрират силата си в нападение и да усетят вкуса на двуцифрената разлика за старт на третата част. Проблясъците на Хуан Ернангомес, Костас Слукас и Нън позволиха на „детелините“ да вземат глътка въздух, но това не притесни „лос кулес“, които си издействаха 6-точков актив след 30 минути игрово време.

Три далечни снаряда, дело на Пънтър и Клайбърн, предоставиха възможността на гостите да заиграят ролята на пълни господари при откриването на заключителната четвърт. Хуан Ернангомес взе нещата в свои ръце и „зелените“ възкръснаха, стопявайки изоставането си, но Николас Лапровитола и Клайбърн осигуриха успешен финал на участника в Лига Ендеса.

Уил Клайбърн запали искрата за испанците със своите 23 точки, 6 борби и 4 успешни шута зад арката. Торнике Шенгелия се отчете със 17 и 5 овладени под двата ринга топки, Николас Лапровитола регистрира 15, 9 асистенции и 4 точни стрелби от далечна дистанция. Уили Ернангомес (6 овладени под двата коша топки) и Кевин Пънтър се разписаха с по 13 точки.

Хуан Ернангомес отвърна за ПАО с 27 точки и 8 борби. Костас Слукас завърши с 18 и 11 асистенции, Константинос Митоглу приключи с 11 и 8 овладени под двата ринга топки. Джериан Грант и Кендрик Нън отбелязаха по 10 точки.

