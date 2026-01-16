БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Барселона си проправи път в Топ 8 за Купата на Краля

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:55 мин.
Спорт
Запази

Каталунците издържаха срещу Расинг Сантандер на осминафиналите и продължават защитата си на трофея.

Барселона си проправи път в Топ 8 за Купата на Краля
Снимка: FC Barcelona/X
Слушай новината

Барселона намери място на четвъртфиналите в турнира за Купата на Краля. Съставът на Ханзи Флик се справи с Расинг Сантандер след 2:0 в мач от осминафиналите, който се изигра на стадион " Ел Сардинеро".

Имената си сред голмайсторите за действащите носители на трофея записаха Феран Торес и Ламин Ямал, които отбелязаха по едно попадение през второто полувреме. Именно тогава "блаугранас" сломиха съпротивата на футболистите, водени от Хосе Алберето. Все пак участникът във втора дивизия може да съжалява, тъй като през вторите 45 минути имаше своите шансове да направи срещата по-интересна.

Следващият съперник на Барселона в надпреварата ще стане ясен на по-късен етап.

Домакините наложиха натиск в началото, но без да стигнат до каквито и да е опасни положения. Постепенно гостите обърнаха развитието в своя полза и си спечелиха териториално надмощие, а в 11-та минута стигнаха и до първата опасност. Тогава Дани Олмо пропусна да реализира след добро подаване.

Последваха скучни минути, в които каталунците държаха инициативата в свои ръце, но без да стигат до опасни положения. Изключение направи Марко Бернал, който пробва диагонален шут.

В края на първото полувреме „блаугранас“ създадоха и най-добрата си възможност. Тогава Маркъс Рашфорд стреля опасно, а Хоакин Ескиуета внимаваше и спаси. Малко след това Хуан Арана можеше да открие за отбора от втора дивизия, тъй като пропусна удар с глава.

Актуалните носители на трофея не намалиха оборотите на старта на второто полувреме. В 49-та минута Рашфоррд изпробва рефлексите на Ескиуета. 4 минути по-късно и Ламин Ямал също застраши вратата на втородивизионния отбор.

В 66-та минута „блаугранас“ пробиха защитата на лидера в Сегунда. Фермин Лопес подаде дълъг пас на Феран Торес, който надбяга съперниковата отбрана и остана очи в очи с Ескиета, за да прониже вратата му.

Домакините пропуснаха златна възможност да изравнят в 69-та минута, когато Магет Гей не успя да прониже вратата, пазена от Жоан Гарсия. 8 минути по-късно Манекс Лосано отбеляза и хвърли в еуфория публиката по стадиона, но тя траеше прекалено кратко, тъй като голът бе отменен заради засада.

„Лос кулес“ можеха да решат всичко в 79-та минута. Тогава Ескиета се превърна в герой, спасявайки последователни удари на Лопес и Роберт Левандовски.

В 86-та минута Сатандер вкара чрез Лосано, като и този гол бе отменен поради засада.

Домакините можеха да пратят мача в добавеното време. Лосано получи дълъг пас и остана очи в очи с Гарсия, но стражът запази хладнокръвие и спаси авторитетно.

Атака по-късно каталунците решиха всичко след бърза атака, при която топката стигна до Ямал и той не сбърка на празна врата, слагай точка на спора с второ попадение.

#ФК Расинг Сантандер #Купа на Краля 2025/2026 #ФК Барселона

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
1
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
Германия, Швеция и Норвегия изпращат свои военни в Гренландия
2
Германия, Швеция и Норвегия изпращат свои военни в Гренландия
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
3
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
Мъж загина след срутване на хале на автокъща в София, други двама са ранени
4
Мъж загина след срутване на хале на автокъща в София, други двама...
Ограбиха възрастни хора след обмяна на 50 000 лева в Кюстендил
5
Ограбиха възрастни хора след обмяна на 50 000 лева в Кюстендил
Застудяване и валежи и сняг от утре
6
Застудяване и валежи и сняг от утре

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
2
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
3
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
4
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
5
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
6
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...

Още от: Футбол

Контузия извади Ричарлисон от сметките на Тотнъм
Контузия извади Ричарлисон от сметките на Тотнъм
Байерн без Корад Лаймер в близко бъдеще Байерн без Корад Лаймер в близко бъдеще
Чете се за: 01:22 мин.
Болоня обърна Верона в Серия А Болоня обърна Верона в Серия А
Чете се за: 00:57 мин.
Ботев Враца се раздели с чужденец Ботев Враца се раздели с чужденец
Чете се за: 01:02 мин.
Лъчезар Димов: Правим всичко възможно да имаме поколение, което да ни кара да се гордеем Лъчезар Димов: Правим всичко възможно да имаме поколение, което да ни кара да се гордеем
Чете се за: 01:20 мин.
Доминик Янков ще защитава цветовете на Локомотив София Доминик Янков ще защитава цветовете на Локомотив София
Чете се за: 01:10 мин.

Водещи новини

Проверяват кой е издал разрешително за строежа на срутилото се в София хале
Проверяват кой е издал разрешително за строежа на срутилото се в...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Въпрос без отговор: Как ще гласуваме на предстоящите избори Въпрос без отговор: Как ще гласуваме на предстоящите избори
Чете се за: 05:02 мин.
У нас
Заплатите в бюджетния сектор ще бъдат увеличени с 5% от януари Заплатите в бюджетния сектор ще бъдат увеличени с 5% от януари
Чете се за: 03:07 мин.
Икономика
След пет поредни аварии водоподаването в Асеновград вече е...
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Родители с мълчалив протест заради агресивното поведение на...
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Здравето на бъдещето: Как изкуственият интелект спасява живот?
Чете се за: 04:40 мин.
По света
САЩ превзеха шести санкциониран танкер в Карибско море
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ