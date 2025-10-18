Барселона спечели каталунското дерби с Жирона, загуби Флик за Ел Класико

Късметът се усмихна на Барселона в събота за победа в добавеното време над Жирона у дома в двубой от деветия кръг на Ла Лига. Шампионът се наложи с 2:1 след попадение на Роналд Араухо отвъд 90-ата минута.

Възпитаниците на Ханзи Флик избегнаха загуба на точки във втори пореден мач, след като преди паузата за националните отбори загубиха тежко с 1:4 визитата си на Севиля.

В събота каталунците бяха далеч от познатото ниво. Първият гол в срещата беше дело на Педри в 13-ата минута след асистенция на Ламин Ямал. Двамата бяха заменени на по-късен етап, за да бъдат съхранени за предстоящите тестове през седмицата. Аксел Витсел изравни само 7 минути по-късно и така резултатът беше равен в следващите 70 минути.

За Барселона това беше трети пореден успех над местния дразнител. Преди това Жирона беше победил два пъти. Временно каталунците ще бъдат на върха с точка преднина пред Реал Мадрид. Столичаните обаче в неделя гостуват на Хетафе.

В идната неделя е Ел Класико, а то ще бъде пропуснато от Ханзи Флик. Германецът беше изгонен в добавеното време при 1:1 с втори жълт картон от Мансано.