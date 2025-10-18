БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Майорка се справи със Севиля в Ла Лига

Тимът постигна обрат над севилци.

Майорка победи с 3:1 домакина Севиля в първия двубой от съботната програма в деветия кръг от Ла Лига.

Халфът Рубен Варгас даде аванс в полза на севилци в 16-ата минута, но след това гостите реализираха три безответни попадения и направиха обрат в рамките на 10 минути през второто полувреме. Ведат Мурики изравни в 67-ата минута, а две попадения на Матео Джоузеф в 72-ата и 77-ата минута оформиха крайния резултат.

Майорка прекъсна серия от осем поредни мача без победа в гостувания и се намира на 15-та позиция с 8 точки.

Севиля е на седмо място с 13 пункта.

По-късно днес шампионът Барселона е домакин на Жирона, докато Атлетико Мадрид приема Осасуна. В неделя Хетафе играе на свой терен с лидера Реал Мадрид.

